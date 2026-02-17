Cast
Steven Dasz
Spanish Engineer
Chengcheng Fan
Li Xiaohai
Cast and Crew
Director
Han Han
Writer
Han Han, Wenyu Meng, Yunhai Zhou
Film details
Country
China
Runtime
2 hours 6 minutes
Production year
2026
Online premiere
30 April 2026
World premiere
17 February 2026
Release date
|26 February 2026
|Australia
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|27 February 2026
|Belgium
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|27 February 2026
|Canada
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|17 February 2026
|China
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|26 February 2026
|Fiji
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|27 February 2026
|Great Britain
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|PG
|9 April 2026
|Hong Kong
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|20 May 2026
|Indonesia
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|13+
|27 February 2026
|Ireland
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|27 February 2026
|Luxembourg
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|20 February 2026
|Macao
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|27 February 2026
|Netherlands
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|26 February 2026
|New Zealand
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|26 February 2026
|Papua New Guinea
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|26 March 2026
|Singapore
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|PG13
|7 May 2026
|Thailand
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|13
|27 February 2026
|USA
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Worldwide Gross
$656,459,523
Production
Beijing Mahua Funage Company, Bona Film Group, China Film Co., Ltd.
Also known as
Fei chi ren sheng 3, Pegasus 3, Pagasus 3, Пегас 3, 飞驰人生3