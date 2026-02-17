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Poster of Pegasus 3
6.7
Kinoafisha Films Pegasus 3
6.7

Pegasus 3

, 2026
Fei Chi Ren Sheng 3
China / Comedy, Sport
Going 0
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Poster of Pegasus 3
6.7
Going 0
Not going 0

Synopsis

Bearing the glory of being the "King of Bayanbulak," Zhang Chi once again embarks on his racing journey, aiming not only to win the race but also to achieve something beyond the competition itself.

Cast

Shen Teng
Zhang Chi
Yufan Bai
Zhang Hongbin
Yongsheng Chen
Steven Dasz
Spanish Engineer
Duan Yihong
Duan Yihong
An
Chengcheng Fan
Li Xiaohai
Feng Shaofeng
Team manager
Huayang Gao
Ye Jinlong
Han Hao
Lawyer
Xianxu Hu
Liu Shihao
Huang Jingyu
Huang Jingyu
Bing Jia
Director Han Han
Writer Han Han, Wenyu Meng, Yunhai Zhou
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2026
Online premiere 30 April 2026
World premiere 17 February 2026
Release date
26 February 2026 Australia
27 February 2026 Belgium
27 February 2026 Canada
17 February 2026 China
26 February 2026 Fiji
27 February 2026 Great Britain PG
9 April 2026 Hong Kong
20 May 2026 Indonesia 13+
27 February 2026 Ireland
27 February 2026 Luxembourg
20 February 2026 Macao
27 February 2026 Netherlands
26 February 2026 New Zealand
26 February 2026 Papua New Guinea
26 March 2026 Singapore PG13
7 May 2026 Thailand 13
27 February 2026 USA
Worldwide Gross $656,459,523
Production Beijing Mahua Funage Company, Bona Film Group, China Film Co., Ltd.
Also known as
Fei chi ren sheng 3, Pegasus 3, Pagasus 3, Пегас 3, 飞驰人生3

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 May 2026
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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