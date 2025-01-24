Cast
Cast and Crew
Director
Lee Ye-ji, Oh Yoon-dong
Film details
Country
South Korea
Runtime
2 hours 4 minutes
Production year
2025
World premiere
24 January 2025
Release date
|5 February 2025
|Finland
|
|
|5 February 2025
|Germany
|
|0
|5 February 2025
|Great Britain
|
|U
|5 February 2025
|Hong Kong
|
|
|5 February 2025
|Ireland
|
|G
|31 January 2025
|Japan
|
|G
|5 February 2025
|Philippines
|
|
|29 June 2026
|Poland
|
|
|24 January 2025
|South Korea
|
|ALL
|5 February 2025
|Taiwan
|
|
|5 February 2025
|Thailand
|
|G
Worldwide Gross
$1,458,864
Also known as
IU Concert: The Winning, IU CONCERT：THE WINNING, IU: The Winning