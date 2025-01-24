Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
7.1
Kinoafisha Films IU CONCERT: THE WINNING
7.1

IU CONCERT: THE WINNING

, 2025
IU Concert: The Winning
South Korea / Documentary, Music / 18+
Going 0
Not going 0
7.1
Going 0
Not going 0

Cast

Lee Ji-eun
Lee Ji-eun
Self
Director Lee Ye-ji, Oh Yoon-dong
Cast and Crew

Film details

Country South Korea
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2025
World premiere 24 January 2025
Release date
5 February 2025 Finland
5 February 2025 Germany 0
5 February 2025 Great Britain U
5 February 2025 Hong Kong
5 February 2025 Ireland G
31 January 2025 Japan G
5 February 2025 Philippines
29 June 2026 Poland
24 January 2025 South Korea ALL
5 February 2025 Taiwan
5 February 2025 Thailand G
Worldwide Gross $1,458,864
Also known as
IU Concert: The Winning, IU CONCERT：THE WINNING, IU: The Winning

Film rating

7.1
Rate 10 votes
8.5 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more