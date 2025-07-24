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IU CONCERT: THE WINNING
IU CONCERT: THE WINNING
IU Concert: The Winning
Напомним о выходе в прокат
документальный
музыка
Страна
Южная Корея
Продолжительность
2 часа 4 минуты
Год выпуска
2025
Дата выхода
24 июля 2025
Польша
Сборы в мире
$1 458 864
Другие названия
IU Concert: The Winning, IU CONCERT：THE WINNING, IU: The Winning
В ролях
Ли Джи-ын
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
8.5
IMDb
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