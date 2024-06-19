Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 33
Not going 7
Kinoafisha Films Survivre

Survivre

Survivre 18+
Напомним о выходе в прокат
Going 33
Not going 7
Survivre - trailer in russian
Survivre  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 10 January 2025
World premiere 19 June 2024
Release date
26 September 2024 Russia Global Film
30 January 2025 Argentina +13
26 September 2024 Belarus
21 November 2024 Chile 14
5 December 2024 Colombia
17 October 2024 Costa Rica
31 October 2024 Croatia o.A.
19 September 2024 Czechia
19 June 2024 France
17 October 2024 Guatemala
13 March 2025 Hungary 18
15 January 2025 India
26 September 2024 Kazakhstan 18+
26 September 2024 Kyrgyzstan 16+
17 October 2024 Mexico
7 November 2024 Peru
19 December 2024 Qatar
18 July 2024 Slovakia 12
23 January 2025 South Korea 15
19 June 2024 Spain 12
26 September 2024 Thailand
19 December 2024 UAE 18TC
17 October 2024 Ukraine
26 September 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $890,967
Production M.E.S. Productions, Monkey Pack Films, Umedia
Also known as
Survivre, Survive, Sobreviviendo, Последний день Земли, Catástrofe inminente, Dzień ostateczny, Ellujäämas, Kıyametten Sonra, La extinción, Sobreviver, Sobreviviendo al maremoto, Survive: Gestrandet im Ozean, Túlélők, Земля після
Director
Frédéric Jardin
Cast
Andreas Pietschmann
Andreas Pietschmann
Émilie Dequenne
Émilie Dequenne
Lisa Delamar
Lucas Ebel
Cast and Crew

Film rating

4.9
Rate 36 votes
4.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3602 In the Adventure genre  657 In films of France  253
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Yuzhnopavel 28 September 2024, 14:26
Выдержали 30 минут, потом решили, что пора уходить. Фильм - унылое г-но, конечно.
2020privet 28 September 2024, 15:41
Не плохой фильм,не считая нескольких нелогичных моментов.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Survivre - trailer in russian
Survivre Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more