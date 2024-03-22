Menu
Poster of Megdan: Between Water and Fire
1 poster
Kinoafisha Films Megdan: Between Water and Fire

Megdan: Between Water and Fire

Megdan: Izmedju vode i vatre 18+
Напомним о выходе в прокат
Megdan: Between Water and Fire - trailer
Megdan: Between Water and Fire  trailer
Country Serbia / Moldova / Bulgaria
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2024
World premiere 22 March 2024
Release date
4 October 2024 Bosnia and Herzegovina
10 October 2024 Croatia o.A.
26 September 2024 Montenegro o.A.
26 September 2024 Serbia o.A.
Worldwide Gross $391,446
Production Megdan Productions, Katsky Films, Pascaru Production
Also known as
Megdan: Izmedju vode i vatre, Megdan: Between Water and Fire, Return to the Ring, Megdan
Director
Todor Chapkanov
Todor Chapkanov
Cast
Enis Beslagic
Viktor Savic
Vojin Ćetković
Petar Božović
Ion Bechet
Cast and Crew

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Megdan: Between Water and Fire - trailer
Megdan: Between Water and Fire Trailer
Stills
