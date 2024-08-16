Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Gunner
Poster of Gunner
Рейтинги
3.0 IMDb Rating: 3.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Gunner

Gunner

Gunner 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Miller tries to save his sons, Luke and Travis, from a dangerous drug gang.
Gunner - trailer in russian
Gunner  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2024
Online premiere 7 December 2024
World premiere 16 August 2024
Release date
22 August 2024 Russia Капелла Фильм
22 August 2024 Belarus
17 July 2025 Israel
22 August 2024 Kazakhstan 18+
29 August 2024 Kyrgyzstan 16+
19 December 2024 Qatar
28 November 2024 UAE 18TC
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $31,746
Production Acme Rocket Fuel, magiCity Studios, Convergence Entertainment Group
Also known as
Gunner, Man of War, Atirador Implacável, Furia, Gunner - O Redentor, Mi'Khootz La'Khock, Nişancı, Стрелок, 孤狼救援, 玩命槍手
Director
Dimitri Logothetis
Dimitri Logothetis
Cast
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Luke Hemsworth
Luke Hemsworth
Mykel Shannon Jenkins
Margarita Reyes
Margarita Reyes
John D. Hickman
Cast and Crew

Film rating

3.0
Rate 19 votes
3.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Weteran Mc 7 November 2024, 23:57
"Стрелок" - американский боевик 2023 года, повествующий о почётном герое войны в отставке, который с сыновьями отправляется в поход в горы,… Read more…
User 30 August 2024, 12:41
Мне кажется, это не фильм, а стеб какой-то 😂 \
По ощущениям снимали на телефон и эффекты там же делали. Причем смысла в нем тоже никакого. Я так и… Read more…

Interesting facts

The action sequence, which features an exploding lorry, was filmed at Sloss Furnaces, a National Historic Landmark in Birmingham, Alabama. Most of the shooting took place in the Blowing Engine Building and the Water Tower. Morgan Freeman's character was killed in an area known as the Slag Pit.

Film Trailers All trailers
Gunner - trailer in russian
Gunner Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more