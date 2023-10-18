Also known as

C'è ancora domani, There's Still Tomorrow, Morgen ist auch noch ein Tag, Siempre nos quedará mañana, Ainda Temos o Amanhã, Det finns alltid en morgondag, Il reste encore demain, Siempre habrá un mañana, Ainahan on huominen, Aj zajtra je deň, Homme on ka päev, Je tu ještě zítřek, Jutro będzie nasze, Makhar Yom Khadash, Miénk lesz a holnap, Uvijek postoji sutra, Vẫn Còn Có Ngày Mai, Vēl būs rītdiena, Vi har ennå i morgen, Vi har stadig i morgen, Πάντα υπάρχει το αύριο, Всегда есть завтра, ドマーニ！ 愛のことづて, 我們還有明天, 明天還有夢, 还有明天, هنوزم فردایی هست, Siempre nos quedará un mañana, ドマーニ！愛のことづて

More