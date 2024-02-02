Menu
Poster of Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training
Kinoafisha Films Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training 18+
Synopsis

Tanjiro undergoes rigorous training with the Stone Hashira, Himejima, in his quest to become a Hashira. Meanwhile, Muzan continues to search for Nezuko and Ubuyashiki.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training - trailer
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training  trailer
Country Japan
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2024
Online premiere 12 May 2024
World premiere 2 February 2024
Release date
22 February 2024 Andorra
22 February 2024 Australia MA 15+
23 February 2024 Azerbaijan
22 February 2024 Brazil 16
23 February 2024 Bulgaria
22 February 2024 Croatia
22 February 2024 Czechia
24 February 2024 Estonia
23 February 2024 Finland
24 February 2024 France
27 February 2024 Germany 16
23 February 2024 Great Britain 15
22 February 2024 Hong Kong
23 February 2024 Iceland
28 February 2024 Indonesia 13+
22 February 2024 Italy
2 February 2024 Japan PG12
7 March 2024 Kazakhstan 18+
23 February 2024 Kyrgyzstan
23 February 2024 Latvia N16
22 February 2024 Lithuania
22 February 2024 Mexico
23 February 2024 Moldova
22 February 2024 Montenegro
22 February 2024 Netherlands 12
23 February 2024 Poland
22 February 2024 Portugal M/12
22 February 2024 Puerto Rico R
23 February 2024 Romania
22 February 2024 Serbia
21 March 2024 Singapore NC16
22 February 2024 Slovakia 15
14 February 2024 South Korea 15
22 February 2024 Spain
22 February 2024 Tajikistan
29 February 2024 Thailand 13
19 April 2024 Turkey
22 February 2024 UAE TBC
23 February 2024 USA R
22 February 2024 Ukraine
22 February 2024 Uzbekistan
22 February 2024 Venezuela
23 February 2024 Viet Nam
Worldwide Gross $44,354,825
Production Shueisha, Aniplex, Ufotable
Also known as
Kimetsu no Yaiba Hashira Geiko-hen, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training, Demon Slayer: To the Hashira Training, Истребитель демонов: Тренировка столпов, 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ, 「鬼滅之刃」 絆之奇蹟，邁向柱訓練, 「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練, Demon Slayer 3: Kottel Ha'Shedim - Imounai Hashira, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - En route vers l'entraînement des piliers, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Treino Hashira, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Zum Training der Säulen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training, Demon Slayer: Răgetul Victoriei, Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - Rumbo al entrenamiento de los pilares, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Phép Màu Tình Thân, Cho Đến Chuyến Đặc Huấn Của Đại Trụ, Verso l'allenamento dei Pilastri, Вбивця Демонів: Навчання Хашира, Жындарды өлтіруші. Хасиролар жаттықтыруы
Director
Haruo Sotozaki
Haruo Sotozaki
Cast
Natsuki Hanae
Natsuki Hanae
Kengo Kawanishi
Akari Kitō
Akari Kitō
Yoshitsugu Matsuoka
Yoshitsugu Matsuoka
Hiro Shimono
Hiro Shimono
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Алексей Чернышёв 7 March 2024, 18:51
Фильм фигня просто показали последние 2 серии 3го сезона и 1ю серию нового сезона а так же новый оппенинг
gabriel tokyo 12 March 2024, 10:11
ни сюжета, ни каких-то интересных моментов в этом аниме не было. былую популярность это аниме не вернёт. а эта часть крд очередное доказательство того что режиссеры просто не нажрались денег
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training - trailer
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training Trailer
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training - trailer in russian
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training Trailer in russian
