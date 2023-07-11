Cast
Sava Lolov
Le patron de l'auto-école
Laurent Nicolas
L'homme à l'ordinateur
Sébastien Chassagne
William Keller
Agnès Hurstel
La préposée du vestiaire
Jean-Paul Solal
Le monsieur qui s'énerve
Mustapha Abourachid
L'homme invité au restaurant
Charlotte Laemmel
La patronne de l'auto-école
Cast and Crew
Composer
Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 7 minutes
Production year
2023
Online premiere
5 January 2024
World premiere
11 July 2023
Release date
|2 August 2023
|France
|
|TP
|18 January 2024
|Italy
|
|
|9 November 2023
|Lithuania
|
|N7
Worldwide Gross
$3,549,456
Production
Chi-Fou-Mi Productions, Atelier de Production, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
Yannick, Yannick: La rivincita dello spettatore, Янник, 衝三小劇場, Յաննիք