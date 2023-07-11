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Poster of Yannick
7.2
Kinoafisha Films Yannick
7.2

Yannick

, 2023
Yannick
France / Comedy, Drama / 18+
Poster of Yannick
7.2

Synopsis

In the middle of a performance of the play "Le Cocu", a bad boulevard comedy at a Parisian theatre, Yannick gets up and interrupts the show to take the evening back in hand.

Cast

Raphaël Quenard
Raphaël Quenard
Yannick
Pio Marmaï
Pio Marmaï
Paul Rivière
Blanche Gardin
Blanche Gardin
Sophie Denis
Sava Lolov
Le patron de l'auto-école
Félix Bossuet
Félix Bossuet
Caroline Piette
Laurent Nicolas
L'homme à l'ordinateur
Sébastien Chassagne
William Keller
Agnès Hurstel
La préposée du vestiaire
Jean-Paul Solal
Le monsieur qui s'énerve
Mustapha Abourachid
L'homme invité au restaurant
Charlotte Laemmel
La patronne de l'auto-école
Director Quentin Dupieux
Writer Quentin Dupieux
Composer Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 2023
Online premiere 5 January 2024
World premiere 11 July 2023
Release date
2 August 2023 France TP
18 January 2024 Italy
9 November 2023 Lithuania N7
Worldwide Gross $3,549,456
Production Chi-Fou-Mi Productions, Atelier de Production, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
Yannick, Yannick: La rivincita dello spettatore, Янник, 衝三小劇場, Յաննիք

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 June 2024
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