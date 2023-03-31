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Poster of Malum
5.2
Malum - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Malum
5.2

Malum

, 2023
Malum
Italy / Drama, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Malum
5.2
Malum - Dubbed trailer
Malum  Dubbed trailer

Synopsis

A rookie police officer willingly takes the last shift at a newly decommissioned police station in an attempt to uncover the mysterious connection between her father's death and a vicious cult.

Cast

Jessica Sula
Jessica Sula
Jessica Loren
Natalie Victoria
Marigold
Monroe Cline
Clarke Wolfe
Kevin Wayne
Nate
Candice Coke
Candice Coke
Diane
Chaney Morrow
John Malum
Britt George
Officer Grip Cohen
Eric Olson
Will Loren
Sam Brooks
Officer Price
Christopher Matthew Spencer
Officer Hudson
Macedonia Alexis
Cult Singer
Director Anthony DiBlasi
Writer Anthony DiBlasi, Scott Poiley
Composer Samuel Laflamme
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 May 2023
World premiere 31 March 2023
Release date
8 February 2024 Russia Кинологистика
8 February 2024 Azerbaijan
1 November 2023 Belgium 16
15 February 2024 Bulgaria
7 October 2023 Denmark 15
26 April 2024 Great Britain
8 February 2024 Kazakhstan 18+
8 February 2024 Kyrgyzstan 16+
8 February 2024 Moldova
16 November 2023 Netherlands 16
8 February 2024 Tajikistan
31 March 2023 USA R
8 February 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $704,776
Production Skyra Entertainment, Welcome Villain
Also known as
Malum, Астрал. Ритуал Малум, Malum - Böses Blut, MALUM 悪しき神, Малум, Malum: Böses Blut

Film rating

5.2
Rate 28 votes
5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3729 In the Drama genre  1327 In the Horror genre  453 In the Thriller genre  780 In films of Italy  55 In films of 2023  247
Updated 22 February 2026

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Malum - Dubbed trailer
Malum Dubbed trailer
Malum - Trailer
Malum Trailer
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