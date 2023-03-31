Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2023
Online premiere
16 May 2023
World premiere
31 March 2023
Release date
|8 February 2024
|Russia
| Кинологистика
|
|8 February 2024
|Azerbaijan
|
|
|1 November 2023
|Belgium
|
|16
|15 February 2024
|Bulgaria
|
|
|7 October 2023
|Denmark
|
|15
|26 April 2024
|Great Britain
|
|
|8 February 2024
|Kazakhstan
|
|18+
|8 February 2024
|Kyrgyzstan
|
|16+
|8 February 2024
|Moldova
|
|
|16 November 2023
|Netherlands
|
|16
|8 February 2024
|Tajikistan
|
|
|31 March 2023
|USA
|
|R
|8 February 2024
|Uzbekistan
|
|18+
Worldwide Gross
$704,776
Production
Skyra Entertainment, Welcome Villain
Also known as
Malum, Астрал. Ритуал Малум, Malum - Böses Blut, MALUM 悪しき神, Малум, Malum: Böses Blut