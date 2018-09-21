Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Louis & Luca - Mission to the Moon
6.5
Kinoafisha Films Louis & Luca - Mission to the Moon
6.5

Louis & Luca - Mission to the Moon

, 2018
Månelyst i Flåklypa
Norway / Animation, Family / 18+
Poster of Louis & Luca - Mission to the Moon
6.5

Synopsis

In the international race to the moon, the Norwegian mission is led by brilliant inventor Reodor from the village of Pinchcliffe. With Luca the Magpie as the brave astronaut, what could possibly go wrong?

Cast

Kåre Conradi
Kåre Conradi
Frimand Pløsen
John F. Brungot
John F. Brungot
Melvind Snerken
Ingar Helge Gimle
Vigfus Skonken
Fridtjov Såheim
Ollvar O. Kleppvold
Kari Ann Grønsund
Solan Gundersen
Trond Høvik
Ludvig
Per Jelmert Skjølsvik
Reodor Felgen
Bjarte Hjelmeland
Olram Slåpen
Christine Hope
Hege Schøyen
Director Rasmus A. Sivertsen
Writer Karsten Fullu
Composer Knut Avenstroup Haugen
Cast and Crew

Animated film details

Country Norway
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2018
Online premiere 17 September 2019
World premiere 21 September 2018
Release date
21 September 2018 Belgium AL
1 March 2024 Bulgaria B
1 March 2019 Denmark 7
9 August 2019 Estonia
6 November 2019 France U
9 October 2019 Netherlands AL
21 September 2018 Norway A
14 August 2020 Poland 7
17 January 2020 Turkey
Budget 45,500,000 NOK
Worldwide Gross $4,978,835
Production Maipo Film, Qvisten Animation
Also known as
Månelyst i Flåklypa, Louis & Luca - Mission to the Moon, Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları, Le Voyage dans la Lune, Louis & Luca - misia na Mesiac, Louis and Luca - Mission to the Moon, Måneskin i Bakkekøbing, Månsken i Flåklypa, Sluník a Ludvík - Mise na Měsíc, Solan & Eri: Misión a la Luna, Solan & Eri: Missió a la Lluna, Solan & Ludvig - Månelyst i Flåklypa, Solan & Ludwig gaan naar de maan, Solan & Ludwig: Reis naar de Maan, Solan et Ludvig: Le voyage dans la lune, Solan i Ludwik - Misja Księżyc, Solan ja Ludvig 3, Луи и Люка: Полет на Луну, 路易斯和卢卡-登月行动, Maanelyst i Flaaklypa, Louis & Nolan: Mission to the Moon, Louis & Luca: Missione sulla luna, Maaneskin i bakkekoebing, Mission to the Moon

Cartoon rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more