In the international race to the moon, the Norwegian mission is led by brilliant inventor Reodor from the village of Pinchcliffe. With Luca the Magpie as the brave astronaut, what could possibly go wrong?
Månelyst i Flåklypa, Louis & Luca - Mission to the Moon, Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları, Le Voyage dans la Lune, Louis & Luca - misia na Mesiac, Louis and Luca - Mission to the Moon, Måneskin i Bakkekøbing, Månsken i Flåklypa, Sluník a Ludvík - Mise na Měsíc, Solan & Eri: Misión a la Luna, Solan & Eri: Missió a la Lluna, Solan & Ludvig - Månelyst i Flåklypa, Solan & Ludwig gaan naar de maan, Solan & Ludwig: Reis naar de Maan, Solan et Ludvig: Le voyage dans la lune, Solan i Ludwik - Misja Księżyc, Solan ja Ludvig 3, Луи и Люка: Полет на Луну, 路易斯和卢卡-登月行动, Maanelyst i Flaaklypa, Louis & Nolan: Mission to the Moon, Louis & Luca: Missione sulla luna, Maaneskin i bakkekoebing, Mission to the Moon