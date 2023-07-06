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Kinoafisha Films Status
3.9

Status

, 2023
Status
Russia / Drama, Crime / 18+
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Poster of Status
3.9
Status - Trailer
Status  Trailer

Cast

Ptakha
Ptakha
Albert Nurminskiy
Albert Nurminskiy
Bogdan Novikov
Timur Gatiyatullin
Timur Gatiyatullin
Semyon Tregubov
Semyon Tregubov
Marina Bayda
Yana
Evgeniy Ruzhin
Director Vitaliy Belyan
Writer Vitaliy Belyan
Composer Aleksandr Yashinskas
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2023
Online premiere 2 October 2023
World premiere 6 July 2023
Release date
6 July 2023 Russia
Budget 32,000,000 RUR
Also known as
Status, Статус

Film rating

3.9
Rate 11 votes
2.1 IMDb
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