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, 2023
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Russia / Drama, Crime / 18+
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Ptakha
Albert Nurminskiy
Bogdan Novikov
Timur Gatiyatullin
Semyon Tregubov
Marina Bayda
Yana
Evgeniy Ruzhin
Director
Vitaliy Belyan
Writer
Vitaliy Belyan
Composer
Aleksandr Yashinskas
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
2023
Online premiere
2 October 2023
World premiere
6 July 2023
Release date
6 July 2023
Russia
Budget
32,000,000 RUR
Also known as
Status, Статус
More
Film rating
3.9
Rate
11
votes
2.1
IMDb
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