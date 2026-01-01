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Albert Nurminskiy
Albert Nurminskiy Albert Nurminskiy
Kinoafisha Persons Albert Nurminskiy

Albert Nurminskiy

Albert Nurminskiy

Date of Birth
1 March 1994
Age
32 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Status 3.9
Status (2023)

Filmography

Status 3.9
Status Status
Drama, Crime 2023, Russia
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