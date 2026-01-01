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Albert Nurminskiy
Albert Nurminskiy
Kinoafisha
Persons
Albert Nurminskiy
Albert Nurminskiy
Albert Nurminskiy
Date of Birth
1 March 1994
Age
32 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
3.9
Status
(2023)
Filmography
3.9
Status
Status
Drama, Crime
2023, Russia
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