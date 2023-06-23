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Poster of The Poseidon Adventure
7.1
Kinoafisha Films The Poseidon Adventure
7.1

The Poseidon Adventure

, 1972
The Poseidon Adventure
USA / Action, Adventure, Drama / 18+
Poster of The Poseidon Adventure
7.1

Synopsis

When their ocean liner capsizes, a group of passengers struggle to survive and escape.

Cast

Gene Hackman
Gene Hackman
Reverend Scott
Ernest Borgnine
Rogo
Shelley Winters
Belle Rosen
Red Buttons
Martin
Roddy McDowall
Acres
Carol Lynley
Nonnie
Stella Stevens
Linda Rogo
Jack Albertson
Manny Rosen
Pamela Sue Martin
Susan
Arthur O'Connell
Chaplain
Director Ronald Neame
Writer Irwin Allen, Stirling Silliphant, Wendell Mayes, Paul Gallico
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1972
World premiere 1 December 1972
Release date
19 January 1973 Brazil L
29 March 1973 France TP
25 January 1973 Germany 12
1 December 1972 Great Britain
23 January 1986 Hungary 18
26 December 1972 Ireland PG
17 March 1973 Japan G
13 December 1972 Netherlands 14
5 April 1976 Poland 12
1 January 1974 Portugal Livre
13 December 1972 Sweden 15
13 December 1972 USA PG
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $84,563,118
Production Twentieth Century Fox, Irwin Allen Productions, Kent Productions
Also known as
The Poseidon Adventure, La aventura del Poseidón, L'aventure du Poséidon, Die Höllenfahrt der Poseidon, S.O.S. Poseidon, Приключения Посейдона, A Aventura do Poseidon, Aventura lui Poseidon, Chuyến Tàu Vĩnh Biệt, Dobrodružství Poseidonu, Dobrodružstvo Poseidona, Harpatka B'Posiedon, Het avontuur van de Poseidon, I peripeteia tou Poseidonos, L'aventura del Posidó, L'avventura del Poseidon, O Destino do Poseidon, Poseidon Adobenchâ, Poseidon Inferno, Poseidon-katastrofen, Poseidoni seiklus, Poseidono nuotykis, Poseydon Macerası, Poseydonning sarguzashtlari, Poseydonun macəraları, Poszeidon katasztrófa, S.S. Poseidonin seikkailu, S.S. Poseidons äventyr, S/S Poseidonin seikkailu, SOS Poseidon, SOS Poseidon kalder, SS Poseidonin seikkailu, Tragedia Posejdona, Η περιπέτεια του Ποσειδώνα, Посейдонның шытырман оқиғалары, Посејдонова авантура, Пригоди Посейдона, Приключението на Посейдон, Приключения «Посейдона», पोसाइडन एडवेंचर, ポセイドン・アドベンチャー（1972）, 海神號, 波塞冬历险, 포세이돈 어드벤처

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 23 June 2023

Quotes

Mrs. Linda Rogo I saw a young officer on deck the other day, and he looked DAMN familiar... even with his clothes on.
Mike Rogo So... he recognized ya, so?
Mrs. Linda Rogo So doesn't that bother you?
Mike Rogo If it bothered me, I wouldn'ta married ya.
Mrs. Linda Rogo Well first you arrested me six times.
Mike Rogo Well I had to figure out some way to keep you off the streets... until you'd marry me.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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