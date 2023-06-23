ProductionTwentieth Century Fox, Irwin Allen Productions, Kent Productions
Also known as
The Poseidon Adventure, La aventura del Poseidón, L'aventure du Poséidon, Die Höllenfahrt der Poseidon, S.O.S. Poseidon, Приключения Посейдона, A Aventura do Poseidon, Aventura lui Poseidon, Chuyến Tàu Vĩnh Biệt, Dobrodružství Poseidonu, Dobrodružstvo Poseidona, Harpatka B'Posiedon, Het avontuur van de Poseidon, I peripeteia tou Poseidonos, L'aventura del Posidó, L'avventura del Poseidon, O Destino do Poseidon, Poseidon Adobenchâ, Poseidon Inferno, Poseidon-katastrofen, Poseidoni seiklus, Poseidono nuotykis, Poseydon Macerası, Poseydonning sarguzashtlari, Poseydonun macəraları, Poszeidon katasztrófa, S.S. Poseidonin seikkailu, S.S. Poseidons äventyr, S/S Poseidonin seikkailu, SOS Poseidon, SOS Poseidon kalder, SS Poseidonin seikkailu, Tragedia Posejdona, Η περιπέτεια του Ποσειδώνα, Посейдонның шытырман оқиғалары, Посејдонова авантура, Пригоди Посейдона, Приключението на Посейдон, Приключения «Посейдона», पोसाइडन एडवेंचर, ポセイドン・アドベンチャー（1972）, 海神號, 波塞冬历险, 포세이돈 어드벤처
Film rating
7.1
Rate10 votes
7.1IMDb
Updated 23 June 2023
Stills
Quotes
Mrs. Linda RogoI saw a young officer on deck the other day, and he looked DAMN familiar... even with his clothes on.
Mike RogoSo... he recognized ya, so?
Mrs. Linda RogoSo doesn't that bother you?
Mike RogoIf it bothered me, I wouldn'ta married ya.
Mrs. Linda RogoWell first you arrested me six times.
Mike RogoWell I had to figure out some way to keep you off the streets... until you'd marry me.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.