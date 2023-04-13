Menu
Poster of Nisha
1 poster
Kinoafisha Films Nisha

Nisha

Nisha 18+
Nisha - trailer
Nisha  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2022
World premiere 13 April 2023
Release date
16 November 2023 Russia Reflexion Films
Budget 43,200,300 RUR
Worldwide Gross $4,701
Production Rock Films
Also known as
Nisha, Ниша
Director
Anton Ermolin
Cast
Vladimir Svirskiy
Vladimir Svirskiy
Sergey Gilev
Sergey Gilev
Elena Nikolaeva
Elena Nikolaeva
Mihail Troynik
Mihail Troynik
Mihail Filippov
Mihail Filippov
Cast and Crew

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
Nisha - trailer
Nisha Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
