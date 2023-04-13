Menu
Nisha
Nisha
Nisha
18+
Drama
Comedy
Nisha
trailer
trailer
Country
Russia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2022
World premiere
13 April 2023
Release date
16 November 2023
Russia
Reflexion Films
Budget
43,200,300 RUR
Worldwide Gross
$4,701
Production
Rock Films
Also known as
Nisha, Ниша
Director
Anton Ermolin
Cast
Vladimir Svirskiy
Sergey Gilev
Elena Nikolaeva
Mihail Troynik
Mihail Filippov
Cast and Crew
Film rating
7.3
Rate
13
votes
7
IMDb
Write review
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
Nisha
Trailer
0
0
Stills
