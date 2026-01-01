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Mikhail Filippov
Mikhail Filippov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Filippov
Mikhail Filippov
Mikhail Filippov
Date of Birth
27 July 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
,
Comedy actor
Popular Films
8.0
Temperatura vselennoy
(2026)
Tickets
7.1
Nisha
(2022)
Tickets
6.5
Pervokursnicy
(2023)
Filmography
8
Temperatura vselennoy
Temperatura vselennoy
Romantic
2026, Russia
Tickets
6
Manya i Grunya
Detective, Romantic
2025, Russia
5.8
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History
2025, Russia
6.1
Samozvancy
Drama
2025, Russia
Watch trailer
6.5
Pervokursnicy
Comedy
2023, Russia
7.1
Nisha
Nisha
Drama, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Tickets
5.8
Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami
Drama, Thriller, Mystery
2021, Russia
4.7
Otryv
Otryv
Thriller, Horror
2018, Russia
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