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Mikhail Filippov
Mikhail Filippov Mikhail Filippov
Kinoafisha Persons Mikhail Filippov

Mikhail Filippov

Mikhail Filippov

Date of Birth
27 July 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Comedy actor

Popular Films

Temperatura vselennoy 8.0
Temperatura vselennoy (2026)
Nisha 7.1
Nisha (2022)
Pervokursnicy 6.5
Pervokursnicy (2023)

Filmography

Temperatura vselennoy 8
Temperatura vselennoy Temperatura vselennoy
Romantic 2026, Russia
Tickets
Manya i Grunya 6
Manya i Grunya
Detective, Romantic 2025, Russia
Hroniki russkoj revolyucii 5.8
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History 2025, Russia
Samozvancy 6.1
Samozvancy
Drama 2025, Russia
Watch trailer
Pervokursnicy 6.5
Pervokursnicy
Comedy 2023, Russia
Nisha 7.1
Nisha Nisha
Drama, Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Tickets
Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami 5.8
Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami
Drama, Thriller, Mystery 2021, Russia
Otryv 4.7
Otryv Otryv
Thriller, Horror 2018, Russia
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