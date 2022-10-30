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Poster of Talk to Me
7.6
Talk to Me - Trailer 2
Kinoafisha Films Talk to Me
7.6

Talk to Me

, 2023
Talk to Me
Australia / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Talk to Me
7.6
Talk to Me - Trailer 2
Talk to Me  Trailer 2

Synopsis

When a group of friends discover how to conjure spirits using an embalmed hand, they become hooked on the new thrill, until one of them goes too far and unleashes terrifying supernatural forces.

Cast

Sophie Wilde
Sophie Wilde
Mia
Joe Bird
Alexandra Jensen
Alexandra Jensen
Otis Dhanji
Otis Dhanji
Miranda Otto
Miranda Otto
Ari McCarthy
Cole
Hamish Phillips
Tyson
Kit Erhart-Bruce
Peck
Sarah Brokensha
Fiona
Jayden Davison
Jayden
Sunny Johnson
Duckett
Marcus Johnson
Max
Director Danny Philippou, Michael Philippou
Writer Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Danny Philippou, Bill Hinzman, Daley Pearson
Composer Cornel Wilczek
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2023
Online premiere 12 September 2023
World premiere 30 October 2022
Release date
10 August 2023 Russia Атмосфера Кино 18+
11 August 2023 Andorra
17 August 2023 Argentina +16
27 July 2023 Australia MA 15+
27 July 2023 Austria
10 August 2023 Azerbaijan
27 July 2023 Bahrain
30 August 2023 Belgium 16
17 August 2023 Brazil 16
28 July 2023 Bulgaria
28 July 2023 Canada 14A
3 August 2023 Czechia 15+
3 August 2023 Denmark 15
10 August 2023 Ecuador
25 August 2023 Estonia
11 August 2023 Finland 16
26 July 2023 France 16
27 July 2023 Germany 16
28 July 2023 Great Britain 15
2 November 2023 Greece K18
14 September 2023 Hong Kong IIB
27 July 2023 Hungary 18
4 August 2023 India
23 August 2023 Indonesia 17+
28 July 2023 Ireland 16
27 July 2023 Israel 16
28 September 2023 Italy 14+
22 December 2023 Japan
10 August 2023 Kazakhstan 18+
10 August 2023 Kyrgyzstan 16+
25 August 2023 Latvia N16
27 July 2023 Lebanon
25 August 2023 Lithuania N16
27 July 2023 Malaysia
10 August 2023 Mexico B-15
10 August 2023 Moldova
21 September 2023 Montenegro
26 July 2023 Morocco
17 August 2023 Netherlands 16
28 July 2023 Norway 15
27 July 2023 Oman
27 July 2023 Peru
26 July 2023 Philippines R-13
18 August 2023 Poland
24 August 2023 Portugal M/16
10 August 2023 Puerto Rico R
27 July 2023 Qatar
22 September 2023 Romania o.A.
27 July 2023 Saudi Arabia
21 September 2023 Serbia
27 July 2023 Singapore NC16
15 September 2023 South Africa 16
1 November 2023 South Korea 15
11 August 2023 Spain
28 July 2023 Sweden 15
11 August 2023 Taiwan 15+
10 August 2023 Tajikistan
7 September 2023 Thailand 15
9 August 2023 Tunisia
1 September 2023 Turkey
27 July 2023 UAE TBC
28 July 2023 USA R
17 August 2023 Ukraine
10 August 2023 Uzbekistan 18+
11 August 2023 Viet Nam
MPAA R
Budget $4,500,000
Worldwide Gross $92,203,980
Production Causeway Films, Head Gear Films, Metrol Technology
Also known as
Talk to Me, Háblame, Hablame, Два, три, демон, приди!, Beszélj hozzám!, Fala Comigo, Fale Comigo, Gọi Hồn Quỷ Dữ, Hovor so mnou!, Kalbėk su manimi, Konuş Benimle, La Main, Mluv se mnou, Mów do mnie!, Nagga'ta Nirtzakhta, Parla amb mi (Talk to me), Parle-moi, Räägi minuga, Runā ar mani, Μίλα μου, Говори до мене, Причај са мном, टॉक टू मी, トーク・トゥ・ミー, 回应我, 手靈, 鬼手鬼手 請開口, Govori z mano, TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー, Mluv se mnou!

Film rating

7.6
Rate 105 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  750 In the Horror genre  33 In the Thriller genre  142 In films of Australia  10 In films of 2023  30
Updated 24 February 2026

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