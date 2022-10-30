|10 August 2023
|Russia
|Атмосфера Кино
|18+
|11 August 2023
|Andorra
|17 August 2023
|Argentina
|+16
|27 July 2023
|Australia
|MA 15+
|27 July 2023
|Austria
|10 August 2023
|Azerbaijan
|27 July 2023
|Bahrain
|30 August 2023
|Belgium
|16
|17 August 2023
|Brazil
|16
|28 July 2023
|Bulgaria
|28 July 2023
|Canada
|14A
|3 August 2023
|Czechia
|15+
|3 August 2023
|Denmark
|15
|10 August 2023
|Ecuador
|25 August 2023
|Estonia
|11 August 2023
|Finland
|16
|26 July 2023
|France
|16
|27 July 2023
|Germany
|16
|28 July 2023
|Great Britain
|15
|2 November 2023
|Greece
|K18
|14 September 2023
|Hong Kong
|IIB
|27 July 2023
|Hungary
|18
|4 August 2023
|India
|23 August 2023
|Indonesia
|17+
|28 July 2023
|Ireland
|16
|27 July 2023
|Israel
|16
|28 September 2023
|Italy
|14+
|22 December 2023
|Japan
|10 August 2023
|Kazakhstan
|18+
|10 August 2023
|Kyrgyzstan
|16+
|25 August 2023
|Latvia
|N16
|27 July 2023
|Lebanon
|25 August 2023
|Lithuania
|N16
|27 July 2023
|Malaysia
|10 August 2023
|Mexico
|B-15
|10 August 2023
|Moldova
|21 September 2023
|Montenegro
|26 July 2023
|Morocco
|17 August 2023
|Netherlands
|16
|28 July 2023
|Norway
|15
|27 July 2023
|Oman
|27 July 2023
|Peru
|26 July 2023
|Philippines
|R-13
|18 August 2023
|Poland
|24 August 2023
|Portugal
|M/16
|10 August 2023
|Puerto Rico
|R
|27 July 2023
|Qatar
|22 September 2023
|Romania
|o.A.
|27 July 2023
|Saudi Arabia
|21 September 2023
|Serbia
|27 July 2023
|Singapore
|NC16
|15 September 2023
|South Africa
|16
|1 November 2023
|South Korea
|15
|11 August 2023
|Spain
|28 July 2023
|Sweden
|15
|11 August 2023
|Taiwan
|15+
|10 August 2023
|Tajikistan
|7 September 2023
|Thailand
|15
|9 August 2023
|Tunisia
|1 September 2023
|Turkey
|27 July 2023
|UAE
|TBC
|28 July 2023
|USA
|R
|17 August 2023
|Ukraine
|10 August 2023
|Uzbekistan
|18+
|11 August 2023
|Viet Nam