Alexandra Jensen
Alexandra Jensen
Alexandra Jensen
Alexandra Jensen
Alexandra Jensen
Date of Birth
1 January 2000
Age
25 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
7.6
Talk to Me
(2023)
Filmography
Genre
All
Horror
Thriller
Year
All
2023
All
1
Films
1
Writer
1
Actress
1
7.6
Talk to Me
Talk to Me
Horror, Thriller
2023, Australia
Watch trailer
