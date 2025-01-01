Menu
Kinoafisha
Andrey Mezhulis
Andrey Mezhulis
Date of Birth
13 March 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
7.2
Degraded Officer
(2009)
6.9
Intim ne predlagat
(2016)
6.7
Pelagiya i belyy buldog
(2009)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
Family
Mystery
Romantic
War
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2018
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
All
23
Films
7
TV Shows
16
Actor
23
Ya ushla, a vy ostalis
Drama, Romantic
2025, Russia
Aisty schastya
Romantic
2024, Russia
Byvshie lyubimye
Romantic
2023, Russia
5.4
Sokrovishcha partizanskogo lesa
Sokrovishcha partizanskogo lesa
Family, War, Adventure
2023, Russia
Watch trailer
Ya tebya ne boyus!
Romantic
2022, Russia
Ya idu tebya iskat
Detective
2021, Russia
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective
2021, Russia
Otravlennaya zhizn
Detective
2018, Russia
Ee sekret
Detective
2018, Russia
6.9
Intim ne predlagat
Intim ne predlagat
Romantic
2016, Russia
Smile of a Mockingbird
Romantic, Detective
2014, Russia
5.4
Chetvertyy passazhir
Romantic
2013, Russia
Kazhdyy za sebya
Drama, Romantic
2012, Russia
5.3
Крепкий брак
Крепкий брак
Romantic
2012, Russia
Pregnant Grandmother
Romantic
2011, Russia
Demony
Drama, Crime
2011, Russia
Mosgorsmekh
Comedy
2011, Russia
Bogataya Masha
Romantic
2010, Russia
6.7
Pelagiya i belyy buldog
Pelagiya i belyy buldog
Mystery, Crime
2009, Russia
7.2
Degraded Officer
Razzhalovannyi
War, Drama
2009, Russia
Ukrast u…
Detective, Crime
2008, Russia
4.9
Trevozhnyy otpusk advokata Larinoy
Trevozhnyy otpusk advokata Larinoy
Romantic
2008, Ukraine
Moj general
Romantic
2006, Russia
