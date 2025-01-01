Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Andrey Mezhulis
Andrey Mezhulis Andrey Mezhulis
Kinoafisha Persons Andrey Mezhulis

Andrey Mezhulis

Andrey Mezhulis

Date of Birth
13 March 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Degraded Officer 7.2
Degraded Officer (2009)
Intim ne predlagat 6.9
Intim ne predlagat (2016)
Pelagiya i belyy buldog 6.7
Pelagiya i belyy buldog (2009)

Filmography

Genre
Year
All 23 Films 7 TV Shows 16 Actor 23
Ya ushla, a vy ostalis
Ya ushla, a vy ostalis
Drama, Romantic 2025, Russia
Aisty schastya
Aisty schastya
Romantic 2024, Russia
Byvshie lyubimye
Byvshie lyubimye
Romantic 2023, Russia
Sokrovishcha partizanskogo lesa 5.4
Sokrovishcha partizanskogo lesa Sokrovishcha partizanskogo lesa
Family, War, Adventure 2023, Russia
Watch trailer
Ya tebya ne boyus!
Ya tebya ne boyus!
Romantic 2022, Russia
Ya idu tebya iskat
Ya idu tebya iskat
Detective 2021, Russia
Obyavlen mertvym
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective 2021, Russia
Otravlennaya zhizn
Otravlennaya zhizn
Detective 2018, Russia
Ee sekret
Ee sekret
Detective 2018, Russia
Intim ne predlagat 6.9
Intim ne predlagat Intim ne predlagat
Romantic 2016, Russia
Smile of a Mockingbird
Smile of a Mockingbird
Romantic, Detective 2014, Russia
Chetvertyy passazhir 5.4
Chetvertyy passazhir
Romantic 2013, Russia
Kazhdyy za sebya
Kazhdyy za sebya
Drama, Romantic 2012, Russia
Крепкий брак 5.3
Крепкий брак Крепкий брак
Romantic 2012, Russia
Pregnant Grandmother
Pregnant Grandmother
Romantic 2011, Russia
Demony
Demony
Drama, Crime 2011, Russia
Mosgorsmekh
Mosgorsmekh
Comedy 2011, Russia
Bogataya Masha
Bogataya Masha
Romantic 2010, Russia
Pelagiya i belyy buldog 6.7
Pelagiya i belyy buldog Pelagiya i belyy buldog
Mystery, Crime 2009, Russia
Degraded Officer 7.2
Degraded Officer Razzhalovannyi
War, Drama 2009, Russia
Ukrast u…
Ukrast u…
Detective, Crime 2008, Russia
Trevozhnyy otpusk advokata Larinoy 4.9
Trevozhnyy otpusk advokata Larinoy Trevozhnyy otpusk advokata Larinoy
Romantic 2008, Ukraine
Moj general
Moj general
Romantic 2006, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more