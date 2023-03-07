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Poster of Boys Town
7.7
Kinoafisha Films Boys Town
7.7

Boys Town

, 1938
Boys Town
USA / Biography, Drama, Family / 18+
Poster of Boys Town
7.7

Synopsis

Devout but iron-willed Father Flanagan leads a community called Boys Town, a different sort of juvenile detention facility where, instead of being treated as underage criminals, the boys are shepherded into making themselves better people. But hard-nosed petty thief and pool shark Whitey Marsh, the impulsive and violent younger brother of an imprisoned murderer, might be too much for the good father's tough-love system.

Cast

Spencer Tracy
Spencer Tracy
Father Flanagan
Mickey Rooney
Whitey Marsh
Henry Hull
Dave Morris
Leslie Fenton
Dan Farrow
Gene Reynolds
Tony Ponessa
Edward Norris
Joe Marsh
Addison Richards
The Judge
Minor Watson
The Bishop
Jonathan Hale
John Hargraves
Bobs Watson
Pee Wee
Director Norman Taurog
Writer John Meehan, Dore Schary, Eleanore Griffin
Composer Edward Ward
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1938
World premiere 8 September 1938
Release date
22 December 1938 Australia
7 December 1938 France
21 January 1939 Italy
12 October 1939 Japan G
9 September 1938 USA NR
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Boys Town, Des hommes sont nés, Con los brazos abiertos, Teufelskerle, Adespota neiata, Besprizorni, Boys' Town, Com os Braços Abertos, Drengebyen, Fiúk városa, Forja de hombres, Grad dječaka, Han som tänkte med hjärtat, Homens de Amanhã, Jongensstad, Jugend am Abgrund, La città dei ragazzi, Miasto chłopców, Oraşul băieţilor, Shônen no machi, Tulevaisuuden miehiä, Город мальчиков, Градът на момчетата, 少年の町

Film rating

7.7
Rate 22 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  666 In the Biography genre  23 In the Drama genre  299 In the Family genre  75 In films of USA  440 In films of 1938  7
Updated 7 March 2023

Quotes

Father Edward J. Flanagan I know that a mother can take a whip to the toughest boy in the world, and he forgets it because he knows that she loves him.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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