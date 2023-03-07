Devout but iron-willed Father Flanagan leads a community called Boys Town, a different sort of juvenile detention facility where, instead of being treated as underage criminals, the boys are shepherded into making themselves better people. But hard-nosed petty thief and pool shark Whitey Marsh, the impulsive and violent younger brother of an imprisoned murderer, might be too much for the good father's tough-love system.
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