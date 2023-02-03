Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village
8.2
Kinoafisha Films Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village
8.2

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village

, 2023
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village
Japan / Action, Adventure, Animation, Anime / 18+
Poster of Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village
8.2

Synopsis

After his family is viciously murdered, a kind-hearted boy named Tanjiro Kamado resolves to become a Demon Slayer in hopes of turning his younger sister Nezuko back into a human. Together with his comrades, Zenitsu and Inosuke, along with one of the top-ranking members of the Demon Slayer Corps, Tengen Uzui, Tanjiro embarks on a mission within the Entertainment District, where they encounter the formidable, high-ranking demons, Daki and Gyutaro.

Cast

Natsuki Hanae
Natsuki Hanae
Kana Hanazawa
Kana Hanazawa
Akira Ishida
Akira Ishida
Kengo Kawanishi
Akari Kitō
Akari Kitō
Zach Aguilar
Zach Aguilar
Tanjiro Kamado
Zach Aguilar
Zach Aguilar
Tanjiro Kamado
Laila Berzins
Additional Voice
Laila Berzins
Additional Voice
Kira Buckland
Mitsuri Kanroji
Kira Buckland
Mitsuri Kanroji
Reba Buhr
Reba Buhr
Aoi Kanzaki
Director Haruo Sotozaki
Writer Koyoharu Gotouge
Composer Yuki Kajiura, Go Shiina
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2023
World premiere 3 February 2023
Release date
2 March 2023 Australia MA 15+
1 April 2023 Azerbaijan 17+
30 March 2023 Brazil 16
3 March 2023 Canada
23 March 2023 Czechia U
24 March 2023 Finland Tulossa
30 March 2023 Georgia R
7 March 2023 Germany 16
1 March 2023 Great Britain
30 March 2023 Greece K15
23 February 2023 Hong Kong IIB
2 March 2023 Israel 12
3 February 2023 Japan PG12
1 April 2023 Latvia N16
16 March 2023 Lithuania
23 February 2023 Macao
10 March 2023 Norway 12
23 March 2023 Portugal M/14
9 March 2023 Puerto Rico R
24 March 2023 Romania
23 March 2023 Slovakia 12
2 March 2023 South Korea 15
17 February 2023 Taiwan 12+
23 February 2023 Thailand
2 March 2023 UAE TBC
3 March 2023 USA R
22 March 2023 Viet Nam
MPAA R
Worldwide Gross $56,319,794
Production Shueisha, Aniplex, Ufotable
Also known as
Kimetsu no Yaiba Katanakaji no Sato-hen, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Swordsmith Village, Demon Slayer: To the Swordsmith Village, 「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村, Demon Slayer - To the Swordsmith Village, 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba - En route pour le village des forgerons, Demon Slayer Swordsmith Village, Demon Slayer Villa de Herreros, Demon Slayer: Distrugătorul de demoni, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - A Aldeia dos Ferreiros, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco del Distrito Rojo, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di katana, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: To the Swordsmith Village, Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Đường Đến Làng Rèn Gươm, Истребитель демонов: Деревня кузнецов, ดาบพิฆาตอสูร : สู่หมู่บ้านช่างตีดาบ, 鬼灭之刃 上弦集结，前往锻刀村, 鬼灭之刃剧场版7：前往刀匠村, Demon Slayer To the Swordsmith Village, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Para a Vila do Espadachim, Kimetsu no Yaiba: Jougen Shuuketsu, Soshite Katanakaji no Sato e, קוטל השדים הסרט: כפר החרבות, ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ, דימון סלייר: קימטסו נו יאיבה - אל כפר נפחי החרב

Cartoon rating

8.2
Rate 18 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 16 July 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more