Cast
Cristina Deleanu
Eleonora
Cast and Crew
Director
Chloe Okuno, Chloe Okuno
Writer
Zack Ford, Chloe Okuno, Chloe Okuno
Composer
Nathan Halpern
Film details
Country
UAE / USA
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2022
Online premiere
3 June 2022
World premiere
13 March 2022
Release date
|17 December 2022
|Denmark
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|15
|4 November 2022
|Great Britain
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|15
|4 November 2022
|Ireland
|
|15A
|7 September 2022
|Italy
|
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|28 March 2023
|South Korea
|
|19
|17 March 2023
|Spain
|
|16
|3 June 2022
|USA
|
|R
MPAA
R
Worldwide Gross
$3,199,952
Production
Animal Casting Time, Imagenation Abu Dhabi FZ, Lost City
Also known as
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