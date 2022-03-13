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Poster of Watcher
6.3
Kinoafisha Films Watcher
6.3

Watcher

, 2022
Watcher
UAE, USA / Drama, Horror, Thriller / 18+
Poster of Watcher
6.3

Synopsis

As a serial killer stalks the city, Julia — a young actress who just moved to town with her husband — notices a mysterious stranger watching her from across the street.

Cast

Maika Monroe
Maika Monroe
Julia
Karl Glusman
Karl Glusman
Francis
Burn Gorman
Burn Gorman
Weber
Tudor Petrut
Taxi Driver
Madalina Anea
Irina
Gabriela Butuc
Flavia
Cristina Deleanu
Eleonora
Bogdan Farcaș
Neighbor
Bogdan Farcas
Neighbor
Daniel Nuta
Cristian
Ioana Abur
Simion's Wife
Director Chloe Okuno, Chloe Okuno
Writer Zack Ford, Chloe Okuno, Chloe Okuno
Composer Nathan Halpern
Cast and Crew

Film details

Country UAE / USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2022
Online premiere 3 June 2022
World premiere 13 March 2022
Release date
17 December 2022 Denmark 15
4 November 2022 Great Britain 15
4 November 2022 Ireland 15A
7 September 2022 Italy
28 March 2023 South Korea 19
17 March 2023 Spain 16
3 June 2022 USA R
MPAA R
Worldwide Gross $3,199,952
Production Animal Casting Time, Imagenation Abu Dhabi FZ, Lost City
Also known as
Watcher, Observada, Beobachtet, El extraño, Jälgija, Le voyeur, Les voyeurs, Observador, Seyirci, Valaki figyel, Наблюдающий, Спостерігач, 暗夜觀察者, 視線, 왓쳐, Biri Gözetliyor, 監視殺機, הצופה

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Updated 21 February 2023

Quotes

Julia I've always wanted to live an aimless existence in Bucharest; smoking cigarettes and scaring my neighbors with my hysterics.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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