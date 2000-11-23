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Poster of Zatvornik
4.6
Kinoafisha Films Zatvornik
4.6

Zatvornik

, 1999
Zatvornik
Russia / Thriller / 18+
Poster of Zatvornik
4.6

Cast

Amaliya Mordvinova
Amaliya Mordvinova
Anna Skorokhodova
Aleksandr Baluev
Aleksandr Baluev
Konstantin Streletsky
Ivan Bortnik
Ivan Bortnik
Dmitriy Maryanov
Dmitriy Maryanov
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Maksim Stishov
Margarita Borisova
Margarita Borisova - zhurnalist «Nezavisimoy gazety»
Elena Borzunova
Lasrisa Kamysheva
Journalist
Irina Lyubarskaya
Journalist
Lidiya Maslova
Journalist
Director Yegor Konchalovsky
Writer Maksim Stishov
Composer Maxim Fadeev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1999
World premiere 23 November 2000
Production NTV
Also known as
Zatvornik, Inmate, Izolarea, Mahkum, Затворник

Film rating

4.6
Rate 14 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
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