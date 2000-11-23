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4.6
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Zatvornik
4.6
Zatvornik
, 1999
Zatvornik
Russia / Thriller / 18+
About
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Cast & Crew
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Filming locations
4.6
Cast
Amaliya Mordvinova
Anna Skorokhodova
Aleksandr Baluev
Konstantin Streletsky
Ivan Bortnik
Dmitriy Maryanov
Lyubov Tolkalina
Maksim Stishov
Margarita Borisova
Margarita Borisova - zhurnalist «Nezavisimoy gazety»
Elena Borzunova
Lasrisa Kamysheva
Journalist
Irina Lyubarskaya
Journalist
Lidiya Maslova
Journalist
Director
Yegor Konchalovsky
Writer
Maksim Stishov
Composer
Maxim Fadeev
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
1999
World premiere
23 November 2000
Production
NTV
Also known as
Zatvornik, Inmate, Izolarea, Mahkum, Затворник
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Film rating
4.6
Rate
14
votes
4.7
IMDb
Place in the rating
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Stills
Showtimes
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