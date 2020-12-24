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Poster of Healing Waters
5.5
Kinoafisha Films Healing Waters
5.5

Healing Waters

, 2020
O liecivej vode
Czechia, Slovakia / Family, Fantasy / 18+
Poster of Healing Waters
5.5

Synopsis

The Queen of the Waterland gives the King Juraj access to the water of life when his daughter is seriously ill. However, if the magic fluid falls into the wrong hands, it loses its power.

Cast

Darija Pavlovic
Princezna Hanka
Jakub Spisák
Jakub
Juraj Hrcka
Vévoda Filip
Marian Mitas
Král Juraj
Zuzana Kanócz
Henrieta
Stella Vidanová
Princezna Hanka (8 let)
Nikolas Leo Nikodemus Streda
Jakub (14 let)
Rebeka Poláková
Dora
Olga Solárová
Komorná
Linda Rybová
Vodní paní
Director Ján Sebechlebský
Writer Michal Pusztay, Ján Sebechlebský
Composer Vladimír Martinka
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Slovakia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2020
Online premiere 1 November 2022
World premiere 24 December 2020
Production Ceská Televize, RTVS
Also known as
O liecivej vode, Healing Waters, Cudowna woda, Die Heilquelle, O léčivé vodě, O liečivej vode, Wunderwasser, Подводное волшебство

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Updated 30 January 2023
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