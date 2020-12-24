Cast
Darija Pavlovic
Princezna Hanka
Stella Vidanová
Princezna Hanka (8 let)
Nikolas Leo Nikodemus Streda
Jakub (14 let)
Cast and Crew
Director
Ján Sebechlebský
Writer
Michal Pusztay, Ján Sebechlebský
Composer
Vladimír Martinka
Film details
Country
Czechia / Slovakia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2020
Online premiere
1 November 2022
World premiere
24 December 2020
Production
Ceská Televize, RTVS
Also known as
O liecivej vode, Healing Waters, Cudowna woda, Die Heilquelle, O léčivé vodě, O liečivej vode, Wunderwasser, Подводное волшебство