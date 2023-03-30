Cast
Ugo De Cesare
Operaio Pupazza
Cast and Crew
Composer
Ratchev & Carratello
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2022
World premiere
30 March 2023
Release date
|6 July 2023
|Russia
| Русский репортаж
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|6 July 2023
|Azerbaijan
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|30 March 2023
|Italy
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|6 July 2023
|Kyrgyzstan
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|6 July 2023
|Moldova
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|6 July 2023
|Tajikistan
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|6 July 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$116,365
Production
Fandango, Ministero della Cultura (MiC)
Also known as
Pantafa, Пантафа - пожирательница душ