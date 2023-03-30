Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Pantafa
5.1
Pantafa - Trailer
Kinoafisha Films Pantafa
5.1

Pantafa

, 2022
Pantafa
Italy / Horror / 18+
Trailers
Poster of Pantafa
5.1
Pantafa - Trailer
Pantafa  Trailer

Cast

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak
Marta
Greta Santi
Greta Santi
Nina
Mario Sgueglia
Mario Sgueglia
Andrea
Mauro Marino
Mauro Marino
Franco
Francesco Colella
Francesco Colella
Cowboy
Giuseppe Cederna
Dottore
Betty Pedrazzi
Orsa
Ugo De Cesare
Operaio Pupazza
Director Emanuele Scaringi
Writer Tiziana Triana, Emanuele Scaringi, Laura Paolucci, Vanessa Picciarelli
Composer Ratchev & Carratello
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
World premiere 30 March 2023
Release date
6 July 2023 Russia Русский репортаж
6 July 2023 Azerbaijan
30 March 2023 Italy
6 July 2023 Kyrgyzstan
6 July 2023 Moldova
6 July 2023 Tajikistan
6 July 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $116,365
Production Fandango, Ministero della Cultura (MiC)
Also known as
Pantafa, Пантафа - пожирательница душ

Film rating

5.1
Rate 20 votes
4.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3773 In the Horror genre  462 In films of Italy  57 In films of 2022  191
Updated 20 February 2026

Film Trailers

All trailers
Pantafa - Trailer
Pantafa Trailer
Pantafa - Dubbed trailer
Pantafa Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more