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Poster of Sword Art Online: Progressive - Scherzo of Deep Night
7.2
Kinoafisha Films Sword Art Online: Progressive - Scherzo of Deep Night
7.2

Sword Art Online: Progressive - Scherzo of Deep Night

, 2022
Gekijouban Sword Art Online the Movie: Progressive - Kuraki Yuuyami no Scherzo
Japan / Animation, Anime / 18+
Poster of Sword Art Online: Progressive - Scherzo of Deep Night
7.2

Synopsis

This anime movie spawned by the popular franchise focuses on Asuna and her friend Misumi as they find themselves trapped inside the VR death game Sword Art Online.

Cast

Haruka Tomatsu
Asuna
Yoshitsugu Matsuoka
Yoshitsugu Matsuoka
Kirito
Shiori Izawa
Shiori Izawa
Argo
Kaede Hondo
Kaede Hondo
Liten
Yûsuke Kobayashi
Morte
Seki Tomokazu
Seki Tomokazu
Kibaou
Inori Minase
Inori Minase
Mito
Hiroki Yasumoto
Hiroki Yasumoto
Agil
Ryota Osaka
Johnny Black
Ryōta Ōsaka
Johnny Black
Yuusuke Nagano
Shivata
Director Ayako Kawano, Masakazu Ohara
Writer Reki Kawahara, Yukito Kizawa, Alexander Von David
Composer Yuki Kajiura
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 May 2023
World premiere 22 October 2022
Release date
2 February 2023 Australia PG
25 May 2023 Brazil 12
3 February 2023 Canada
26 May 2023 China
3 December 2022 France
1 February 2023 Great Britain 12A
24 November 2022 Hong Kong
14 November 2022 Italy
22 October 2022 Japan PG12
24 February 2023 Latvia (none)
24 February 2023 Lithuania N13
30 March 2023 Mexico
2 February 2023 New Zealand
24 February 2023 Norway
10 November 2022 South Korea 12
4 November 2022 Taiwan
1 December 2022 Thailand G
10 February 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $9,071,701
Production A-1 Pictures, Aniplex, Egg Firm
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Cartoon rating

7.2
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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