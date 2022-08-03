Simone is a young law student who studies criminal law and advocates for women's rights. On her free time, she's a cam girl that makes live sexual performances on the Internet. One night, she watches a video that awakens her interest in BDSM-related activities, leading her into a series of conflicts dominated by violence and eroticism.
Cast
Sol Miranda
Simone
Lucas Andrade
Coyote
Isabela Mariotto
Natalia
Samuel Toledo
Marina Merlino
Dani Ornellas
Janaína
Julia Bernat
Simone Mazzer
D. Ivone
Lucas Gouvêa
Babu Santana
André
Isabela Mariotto
Natalia
Lorena Comparato
Lucia
DirectorJulia Murat
WriterJulia Murat, Rafael Lessa, Roberto Winter, Gabriel Bortolini, Gabriela Capello, Ananda Radhika, Yasmin Thayná, Lillah Halla, Pedro Abramovay