Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rule 34
5.5
Kinoafisha Films Rule 34
5.5

Rule 34

, 2022
Regra 34
Brazil / Drama / 18+
Poster of Rule 34
5.5

Synopsis

Simone is a young law student who studies criminal law and advocates for women's rights. On her free time, she's a cam girl that makes live sexual performances on the Internet. One night, she watches a video that awakens her interest in BDSM-related activities, leading her into a series of conflicts dominated by violence and eroticism.

Cast

Sol Miranda
Simone
Lucas Andrade
Coyote
Isabela Mariotto
Natalia
Samuel Toledo
Marina Merlino
Dani Ornellas
Janaína
Julia Bernat
Simone Mazzer
D. Ivone
Lucas Gouvêa
Babu Santana
André
Isabela Mariotto
Natalia
Lorena Comparato
Lucia
Director Julia Murat
Writer Julia Murat, Rafael Lessa, Roberto Winter, Gabriel Bortolini, Gabriela Capello, Ananda Radhika, Yasmin Thayná, Lillah Halla, Pedro Abramovay
Composer Maria Beraldo, Lucas Marcier
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2022
World premiere 3 August 2022
Release date
19 January 2023 Brazil 18
7 June 2023 France
Production Esquina Filmes
Also known as
Regra 34, Rule 34, #34：色慾法則, 34. reegel, Kural 34, Règle 34, Reguła 34, 룰 34

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more