Cast
Luis Ziembrowsky
Oficial Fridman
Luis Aranosky
Café con Leche
Hugo Quiril
Teniente Coronel Varela
Nicolás Galvagno
Rocco Dominguez
Valentín Javier Diment
Entrenador
Sebastián Mogordoy
Noriega
Cast and Crew
Director
Nicanor Loreti
Writer
Nicolás Galvagno, Nicanor Loreti, Martín Blousson, Valentín Javier Diment
Film details
Country
Argentina
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2011
World premiere
5 November 2011
Release date
|5 November 2011
|Argentina
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|15 November 2013
|Spain
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Worldwide Gross
$42,183
Production
Boikot Films, Peliculas V, Findling Films