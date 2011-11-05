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Poster of Devil
6.8
Kinoafisha Films Devil
6.8

Devil

, 2011
Diablo
Argentina / Crime, Drama / 18+
Poster of Devil
6.8

Cast

Sergio Boris
Huguito
Juan Palomino
Marcos
Luis Ziembrowsky
Oficial Fridman
Santiago Rivas Cordero
Leandro De la Torre
Luis Aranosky
Café con Leche
Hugo Quiril
Teniente Coronel Varela
Vic Cicuta
Motoquero #2
Nicolás Galvagno
Rocco Dominguez
Valentín Javier Diment
Entrenador
Sebastián Mogordoy
Noriega
Director Nicanor Loreti
Writer Nicolás Galvagno, Nicanor Loreti, Martín Blousson, Valentín Javier Diment
Cast and Crew

Film details

Country Argentina
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2011
World premiere 5 November 2011
Release date
5 November 2011 Argentina
15 November 2013 Spain
Worldwide Gross $42,183
Production Boikot Films, Peliculas V, Findling Films
Also known as
Diablo

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 3 February 2022
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