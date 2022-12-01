Cast
Elaine Meijerink
Irma Roeters
Roos Englebert
Olga van Heemst
Daniël Boissevain
Kees Roeters
Peter Paul Müller
Jacob van Heemst
Tina de Bruin
Suus van Heemst
Yannick Jozefzoon
Clemens
Cast and Crew
Director
Dana Nechushtan
Writer
Roos Ouwehand, Laurette Schillings
Composer
Steve Willaert
Film details
Country
Netherlands
Runtime
1 hour 54 minutes
Production year
2022
World premiere
1 December 2022
Release date
|1 December 2022
|Belgium
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|12
|1 December 2022
|Netherlands
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|5 November 2025
|Serbia
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|o.A.
|17 November 2023
|Spain
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Worldwide Gross
$126,512
Production
Topkapi Films, Eyeworks, NTR
Also known as
Piece of My Heart, Solo queda la danza, Kalbimden Bir Parça, Kild minu südamest, Kúsok môjho srdca, Ma'she'who Mi'Menny