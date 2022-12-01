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Poster of Piece of My Heart
7.4
Kinoafisha Films Piece of My Heart
7.4

Piece of My Heart

, 2022
Piece of My Heart
Netherlands / Drama, Music / 18+
Poster of Piece of My Heart
7.4

Synopsis

Two promising dancers navigate the demanding world of ballet in 1970s Amsterdam.

Cast

Elaine Meijerink
Irma Roeters
Roos Englebert
Olga van Heemst
Jan Kooijman
Jan Kooijman
Toby
Daniël Boissevain
Kees Roeters
Katelijne Damen
Katelijne Damen
Shapiro
Peter Paul Müller
Jacob van Heemst
Tina de Bruin
Suus van Heemst
Yannick Jozefzoon
Clemens
Gijs Scholten van Aschat
Gijs Scholten van Aschat
Walter
Nathan Brhane
Johan
Director Dana Nechushtan
Writer Roos Ouwehand, Laurette Schillings
Composer Steve Willaert
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2022
World premiere 1 December 2022
Release date
1 December 2022 Belgium 12
1 December 2022 Netherlands
5 November 2025 Serbia o.A.
17 November 2023 Spain
Worldwide Gross $126,512
Production Topkapi Films, Eyeworks, NTR
Also known as
Piece of My Heart, Solo queda la danza, Kalbimden Bir Parça, Kild minu südamest, Kúsok môjho srdca, Ma'she'who Mi'Menny

Film rating

7.4
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Updated 26 August 2024
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