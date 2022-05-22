|13 April 2023
|Russia
|A-One Films
|18 November 2022
|Cambodia
|10 March 2023
|Finland
|25 January 2023
|France
|26 January 2023
|Germany
|12
|5 May 2023
|Great Britain
|11 May 2023
|Greece
|16 February 2023
|Hong Kong
|5 May 2023
|Ireland
|15A
|24 March 2023
|Latvia
|N16
|7 April 2023
|Lithuania
|N-13
|15 September 2023
|Norway
|9
|16 March 2023
|Portugal
|3 May 2023
|South Korea
|15
|10 February 2023
|Spain
|24 February 2023
|Taiwan
|11 May 2023
|Thailand
|15
|17 February 2023
|USA
|R
|11 May 2023
|Ukraine