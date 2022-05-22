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Poster of Return to Seoul
6.6
Return to Seoul - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Return to Seoul
6.6

Return to Seoul

, 2022
Retour à Séoul
Belgium, Cambodia, France, Germany, Romania, South Korea / Drama / 18+
Trailers
Poster of Return to Seoul
6.6
Return to Seoul - Dubbed trailer
Return to Seoul  Dubbed trailer

Synopsis

On an impulse to reconnect with her origins, Freddie, 25, returns to South Korea for the first time, where she was born, before being adopted and raised in France. The headstrong young woman starts looking for her biological parents in a country she knows so little about, taking her life in new and unexpected directions.

Cast

Park Ji-min
Park Ji-min
Frédérique Benoît AKA Freddie
Oh Gwang-rok
Oh Gwang-rok
Freddie's Korean Father
Louis-Do de Lencquesaing
Louis-Do de Lencquesaing
André
Kim Sun-young
Kim Sun-young
Korean Aunt
Heo Jin
Grandmother
Yoann Zimmer
Maxime
Guka Han
Tena
Hur Ouk-Sook
Grandmother
Son Seung-Beom
Dongwan - the Francophone Friend
Kim Dong-seok
Ji-wan
Emeline Briffaud
Lucie
Director Davy Chou
Writer Davy Chou, Laure Badufle, Violette Garcia
Composer Jérémie Arcache, Christophe Musset
Cast and Crew

Film details

Country Belgium / Cambodia / France / Germany / Romania / South Korea
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2022
Online premiere 25 May 2023
World premiere 22 May 2022
Release date
13 April 2023 Russia A-One Films
18 November 2022 Cambodia
10 March 2023 Finland
25 January 2023 France
26 January 2023 Germany 12
5 May 2023 Great Britain
11 May 2023 Greece
16 February 2023 Hong Kong
5 May 2023 Ireland 15A
24 March 2023 Latvia N16
7 April 2023 Lithuania N-13
15 September 2023 Norway 9
16 March 2023 Portugal
3 May 2023 South Korea 15
10 February 2023 Spain
24 February 2023 Taiwan
11 May 2023 Thailand 15
17 February 2023 USA R
11 May 2023 Ukraine
MPAA R
Budget €2,200,000
Worldwide Gross $2,175,376
Production Aurora Films, Vandertastic Films, Frakas Productions
Also known as
Retour à Séoul, Return to Seoul, Regreso a Seúl, Tillbaka till Seoul, Atgriešanās Seulā, Întoarcerea la Seul, Kotiinpaluu, Ohne Rückkehr, Powrót do Seulu, Regresso a Seul, Retorno a Seoul, Retorno a Seúl, Ritorno a Seoul, Rückkehr nach Seoul, Seul'a Dönüş, Tagasi Seouli, Visszatérés Szöulba, Επιστροφή στη Σεούλ, Возвращение в Сеул, Повернення в Сеул, 올 더 피플 이윌 네버 비, ソウルに帰る, 回到首爾, 回首爾後, 리턴 투 서울, All the People I'll Never Be, Sans retou, Back to Seoul, No Return, Retorno a Seul, คืนรังโซล

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Updated 25 February 2026

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Return to Seoul - Dubbed trailer
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