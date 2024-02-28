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Poster of Immaculate
5.7
Immaculate - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Immaculate
5.7

Immaculate

, 2024
Immaculate
USA / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Immaculate
5.7
Immaculate - Dubbed trailer
Immaculate  Dubbed trailer

Synopsis

Cecilia, a woman of devout faith, is offered a fulfilling new role at an illustrious Italian convent. Her warm welcome to the picture-perfect Italian countryside is soon interrupted as it becomes clearer to Cecilia that her new home harbors some dark and horrifying secrets.

Cast

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Sister Cecilia
Álvaro Morte
Álvaro Morte
Father Sal Tedeschi
Simona Tabasco
Simona Tabasco
Sister Mary
Benedetta Porcaroli
Benedetta Porcaroli
Sister Gwen
Giampiero Judica
Giampiero Judica
Doctor Gallo
Giorgio Colangeli
Cardinal Franco Merola
Dora Romano
Dora Romano
Mother Superior
Giulia Heathfield Di Renzi
Sister Isabelle
Betty Pedrazzi
Sister Francesca
Giuseppe Lo Piccolo
Giuseppe Lo Piccolo
Deacon Enzo
Director Michael Mohan
Writer Andrew Lobel
Composer Will Bates
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2024
Online premiere 18 April 2024
World premiere 28 February 2024
Release date
21 March 2024 Russia Global Film
30 May 2024 Argentina
21 March 2024 Australia MA 15+
4 April 2024 Austria
21 March 2024 Azerbaijan
20 March 2024 Belgium
30 May 2024 Brazil 18
22 March 2024 Bulgaria
22 March 2024 Canada 14A
25 April 2024 Croatia 18
21 March 2024 Cyprus
21 March 2024 Czechia
25 April 2024 Denmark 15
22 March 2024 Ecuador
22 March 2024 Estonia
3 May 2024 Finland Tulossa
20 March 2024 France 12
21 March 2024 Georgia R
4 April 2024 Germany 18
22 March 2024 Great Britain 18
21 March 2024 Greece
30 May 2024 Hong Kong III
21 March 2024 Hungary 18
8 May 2024 Indonesia
22 March 2024 Ireland 16
21 March 2024 Israel 16
11 July 2024 Italy 14+
28 February 2024 Kazakhstan 18+
22 March 2024 Kyrgyzstan
22 March 2024 Latvia 16+
22 March 2024 Lithuania
18 April 2024 Malaysia
30 May 2024 Mexico C
26 April 2024 Moldova
25 April 2024 Montenegro
4 April 2024 Netherlands 16
21 March 2024 New Zealand R16
3 May 2024 Norway 15
20 March 2024 Philippines R-16
26 April 2024 Poland
28 March 2024 Portugal M/16
22 March 2024 Romania o.A.
25 April 2024 Serbia o.A.
9 May 2024 Singapore M18
17 July 2024 South Korea 15
26 April 2024 Spain
17 May 2024 Sweden 15
10 July 2024 Switzerland
22 March 2024 Taiwan 15+
22 March 2024 Tajikistan
21 March 2024 Thailand 18
26 April 2024 Turkey 16+
5 September 2024 UAE TBC
22 March 2024 USA R
21 March 2024 Ukraine
21 March 2024 Uzbekistan 18+
19 April 2024 Viet Nam
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $34,853,031
Production Black Bear, Fifty-Fifty Films, Middle Child Pictures
Also known as
Immaculate, Inmaculada, Imaculada, Immaculée, Безгрешна, Омен. Непорочная, Arınma, Bezgrešna, Immaculate - La prescelta, Immaculate - Tahraton, Immaculate 聖なる胎動, Nekaltoji, Nevainīgā, Niepokalana, Omen. Bakirə, Patust puhas, Szeplőtlen, Tehora, Tu Viện Máu, Άσπιλη, Проклята Діва, 鬼聖胎, 魔胎, 鬼圣胎, 无瑕修女, معصوم

Film rating

5.7
Rate 42 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3537 In the Thriller genre  738 In films of USA  2073 In films of 2024  223
Updated 18 February 2026

Film Trailers

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Immaculate - Dubbed trailer
Immaculate Dubbed trailer
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Quotes

Sister Cecilia Wait, so you don't even believe in God?
Sister Gwen Of course I do. Life is so cruel. Only a man can be responsible.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

In 2014, at 17, Sydney Sweeney auditioned for the project, but it never materialised. Several years on she became a producer: she contacted the writer, acquired and reworked the script, appointed a director, secured financing and ultimately sold the film to Neon.

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