Cecilia, a woman of devout faith, is offered a fulfilling new role at an illustrious Italian convent. Her warm welcome to the picture-perfect Italian countryside is soon interrupted as it becomes clearer to Cecilia that her new home harbors some dark and horrifying secrets.
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In 2014, at 17, Sydney Sweeney auditioned for the project, but it never materialised. Several years on she became a producer: she contacted the writer, acquired and reworked the script, appointed a director, secured financing and ultimately sold the film to Neon.