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Poster of Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
7.2
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
7.2

Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie

, 2022
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
France / Adventure, Animation / 18+
Trailers
Poster of Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
7.2
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie - Dubbed trailer
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie  Dubbed trailer

Cast

Pauline Brunner
Célestine
Lambert Wilson
Lambert Wilson
Ernest
Michel Lerousseau
Naboukov
Céline Ronté
Kamelia
Lévanah Solomon
Mifasol
Jean-Marc Pannetier
Octavius
Christophe Lemoine
Chef police
Georges Caudron
Policier 1
Georges Caudron
Policier 1
Jean-Philippe Puymartin
Juge 2
Charlotte Hennequin
Voix d'ambiance
Charlotte Hennequin
Voix d'ambiance
Director Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Writer Agnès Bidaud, Didier Brunner, Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel
Composer Vincent Courtois
Cast and Crew

Animated film details

Country France
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2022
Online premiere 16 June 2023
World premiere 13 June 2022
Release date
9 February 2023 Russia Global Film
9 February 2023 Azerbaijan 6+
14 December 2022 Belgium AL
8 February 2024 Brazil L
20 April 2023 Czechia
14 December 2022 France
3 August 2023 Germany
22 December 2022 Italy
9 February 2023 Kazakhstan 6+
9 February 2023 Kyrgyzstan
14 December 2022 Norway 6
12 May 2023 Poland
20 April 2023 Slovakia 7
11 June 2025 South Korea ALL
6 December 2023 Spain
21 April 2023 Sweden Btl
1 September 2023 USA
11 May 2023 Ukraine
9 February 2023 Uzbekistan 6+
Worldwide Gross $4,272,280
Production Folivari, Mélusine Productions, StudioCanal
Also known as
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie, Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia, Эрнест и Селестина: Новые приключения, A Viagem de Ernesto e Celestine, El viaje de Ernest & Célestine, Ernest & Celestine - rejsen til Vrøvlistan, Ernest & Celestine 2: A Trip to Gibberitia, Ernest & Célestine, le Voyage en Charabie, Ernest & Célestine: Die Reise ins Land der Musik, Ernest & Celestine: Op avontuur in Brabbelland, Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, Ernest e Célestine: A Viagem em Charabie, Ernest és Célestine: A dallamok útján, Ernest et Célestine: Le voyage en Charabïe, Ernest i Celestyna: Misja muzyka, Ernest og Celestine: Reisen til Tulleby, Ernest və Selestina. Yeni macəralar., Minik Fare ve Sevimli Ayı'nın Maceraları, Myška a medveď na cestách, Myška a medvěd na cestách, Victor och Josefine: Resan till Snackistan, Нові пригоди Ернеста й Селестіни, 熊熊遇見小小鼠：拯救音樂大冒險, 花都友奇緣之拯救音樂鄉, Ernest et Célestine - Voyage en Charabie, Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabïe, ارنست و سلستین 2, 艾特熊和塞纳鼠2, 艾特熊和赛娜鼠2：吉波利塔之旅, 어네스트와 셀레스틴 2, Ernest og Celestine - Reisen til Tulleby, 花都友奇缘之拯救音乐乡, Ernest og Celestine – Rejsen til Vrøvlistan, Ernest e Celestine - L'avventura delle note proibite

Cartoon rating

7.2
Rate 19 votes
7.1 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 26 February 2026

Film Trailers

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Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie - Dubbed trailer
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie Dubbed trailer
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