The Gorge

The Gorge

The Gorge
Synopsis

Two highly trained operatives are appointed to posts across a vast and very secret gorge.

Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2025
Online premiere 13 February 2025
World premiere 1 January 2025
Release date
20 February 2025 Russia Apple TV+
20 February 2025 Belarus
1 January 2025 USA PG-13
Production Crooked Highway, Lit Entertainment Group, Skydance Media
Also known as
The Gorge, El abismo secreto, A szurdok, Entre Montanhas, Hẻm Núi, Klisura, La gorge, Misteri dal profondo, Roklina, Tarpeklis, Wąwóz, Το φαράγγι, Клисура, Ущелина, Ущелье, 深い谷の間に, 禁谷
Director
Cast
Miles Teller
Anya Taylor-Joy
Sigourney Weaver
Sope Dirisu
William Houston
Cast and Crew
Film rating

7.7
Rate 52 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  633 In the Action genre  151 In the Romantic genre  90 In films of USA  396
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Comon 27 February 2025, 02:06
Отличный фильм, топ просто, не провисает нисколько, супер актёры, супер закрученный сюжет и офигенный драйв, а я прочитав рецензию уж было подумал… Read more…
User 25 February 2025, 22:12
Нам с парнем понравился очень, Рекоменую.
Film Trailers
The Gorge Trailer
Stills
