Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Missing
7.4
Missing - Trailer
Kinoafisha Films Missing
7.4

Missing

, 2023
Missing
USA / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Missing
7.4
Missing - Trailer
Missing  Trailer

Synopsis

After her mother goes missing, a young woman tries to find her from home, using tools available to her online.

Cast

Ken Leung
Ken Leung
Kevin
Nia Long
Nia Long
Grace
Storm Reid
Storm Reid
June
Megan Suri
Megan Suri
Veena
Amy Landecker
Amy Landecker
Heather
Tim Griffin
James
Ava Zaria Lee
Young June
Kimberly Cheng
Field Reporter
Lisa Yamada
Alison
Sharar Ali-Speakes
Tia
Director Nicholas D. Johnson
Writer Aneesh Chaganty, Will Merrick, Nicholas D. Johnson, Sev Ohanian
Composer Juls Scherle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2023
Online premiere 7 March 2023
World premiere 23 February 2022
Release date
26 January 2023 Australia
23 February 2023 Azerbaijan 17+
2 March 2023 Brazil
20 January 2023 Canada
23 February 2023 Czechia
24 February 2023 Denmark 15
24 February 2023 Estonia
3 March 2023 Finland 12
22 February 2023 France
23 February 2023 Georgia PG-13
23 February 2023 Germany
24 February 2023 Great Britain
23 February 2023 Greece K15
23 February 2023 Hong Kong
23 February 2023 Hungary 12
21 April 2023 Ireland 15A
23 February 2023 Israel All
14 April 2023 Japan
23 February 2023 Kazakhstan 16+
23 February 2023 Kyrgyzstan 12+
24 February 2023 Latvia 12+
24 February 2023 Lithuania
23 February 2023 Mexico
23 February 2023 Netherlands 12
24 February 2023 Norway 12
31 March 2023 Poland
23 February 2023 Portugal
19 January 2023 Puerto Rico PG-13
23 February 2022 Singapore
23 February 2023 Slovakia 12
24 February 2023 South Africa
22 February 2023 South Korea
24 February 2023 Spain
24 February 2023 Sweden 11
24 February 2023 Taiwan
1 March 2023 Thailand 13
31 March 2023 Turkey
23 February 2023 UAE TBC
23 February 2023 USA
23 February 2023 Uzbekistan
24 February 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $48,767,848
Production Stage 6 Films, Screen Gems, Bazelevs Production
Also known as
Missing, Desconectada, Пропавшая без вести, Bezvēsts pazudusi, Cyfrowe ślady, Desaparecida, Desconectada..., Dispariția, Disparue, Eltűnt, Kayıp, Mất Tích, Missing - Desaparecida, Missing : Disparition inquiétante, Nezvestná, Nezvěstná, Pradingusi, search／#サーチ２, Zaginiona, Зникла безвісти, Изчезнала, 人肉搜尋2, 人肉搜索2：失蹤搜救, 网络谜踪2, Searching 2, Անհետ կորաձը, 网络迷踪, 미싱, 서치 2

Film rating

7.4
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Write review
Updated 18 February 2026

Film Trailers

All trailers
Missing - Trailer
Missing Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Veena You ready for this...?
Veena [Send a picture of booze]
June let's gooooooooooooooo
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more