Megan Suri
Megan Suri
Kinoafisha
Persons
Megan Suri
Megan Suri
Megan Suri
Date of Birth
28 March 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Science-fiction heroine
Popular Films
7.6
Poker Face
(2023)
7.4
Missing
(2023)
6.9
Companion
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Horror
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2023
2020
All
5
Films
4
TV Shows
1
Actress
5
6.9
Companion
Companion
Sci-Fi, Thriller
2025, USA
Watch trailer
7.6
Poker Face
Drama, Detective
2023, USA
7.4
Missing
Missing
Drama, Thriller
2023, USA
Watch trailer
5.4
It Lives Inside
It Lives Inside
Drama, Horror, Thriller
2023, Canada / USA
Watch trailer
6.6
Dramarama
Dramarama
Comedy, Drama
2020, USA
News about Megan Suri’s private life
'Companion' (2025) Unveiled: A Riveting Sci-Fi Thriller That Challenges AI and Human Dynamics
