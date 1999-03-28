Menu
Date of Birth
28 March 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Science-fiction heroine

Popular Films

Poker Face 7.6
Poker Face (2023)
Missing 7.4
Missing (2023)
Companion 6.9
Companion (2025)

Filmography

Genre
Year
Companion 6.9
Companion Companion
Sci-Fi, Thriller 2025, USA
Poker Face 7.6
Poker Face
Drama, Detective 2023, USA
Missing 7.4
Missing Missing
Drama, Thriller 2023, USA
It Lives Inside 5.4
It Lives Inside It Lives Inside
Drama, Horror, Thriller 2023, Canada / USA
Dramarama 6.6
Dramarama Dramarama
Comedy, Drama 2020, USA
News about Megan Suri’s private life
Still from the film 'Companion'
'Companion' (2025) Unveiled: A Riveting Sci-Fi Thriller That Challenges AI and Human Dynamics
