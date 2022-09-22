Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Boydak kuyeu
1 poster
Kinoafisha Films Boydak kuyeu

Boydak kuyeu

Boydak kuyeu 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Kazakhstan
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
World premiere 22 September 2022
Release date
22 September 2022 Kazakhstan 12+
Production Tiger Films
Also known as
Boydak kuyeu, Married Bachelor, Бойдақ күйеу, Женатый холостяк, Marido Solteiro, Marito Scapolo, Халасцяк муж, Холостий чоловік
Director
Nurzhan Erkinuly
Medet Kalibekov
Cast
Erkebulan Toktar
Maryam Sataeva
Artur Askaruly
Kairat Adilgerey
Cast and Crew
Similar films for Boydak kuyeu
Zhanetta, zhgi! 0.0
Zhanetta, zhgi! (2022)

Film rating

0.0
Rate 4 votes
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more