Kinoafisha
Films
Boydak kuyeu
Boydak kuyeu
Boydak kuyeu
18+
Напомним о выходе в прокат
Comedy
Romantic
Country
Kazakhstan
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2022
World premiere
22 September 2022
Release date
22 September 2022
Kazakhstan
12+
Production
Tiger Films
Also known as
Boydak kuyeu, Married Bachelor, Бойдақ күйеу, Женатый холостяк, Marido Solteiro, Marito Scapolo, Халасцяк муж, Холостий чоловік
Director
Nurzhan Erkinuly
Medet Kalibekov
Cast
Erkebulan Toktar
Maryam Sataeva
Artur Askaruly
Kairat Adilgerey
Cast and Crew
Similar films for Boydak kuyeu
0.0
Zhanetta, zhgi!
(2022)
Film rating
0.0
Rate
4
votes
Write review
Place in the rating
Best Comedies
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Alert me about the premiere
Film Reviews
User
26 September 2022, 01:23
Олдл
