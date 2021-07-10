Menu
Murina
Murina

Murina

Murina 18+
Country Croatia / Brazil / Slovenia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2021
Online premiere 8 April 2022
World premiere 10 July 2021
Release date
14 July 2022 Czechia
28 July 2022 Denmark
20 April 2022 France
28 July 2022 Greece
8 April 2022 Sweden 15
8 July 2022 USA
Worldwide Gross $408,213
Production Sikelia Productions, RT Features, Antitalent Produkcija
Also known as
Murina, Muréna, Мурена, ムリナ, Morena, Murena, Murēna, Τελευταίο καλοκαίρι, Мурина, 무리나, 湛藍青春海
Cast
Danica Curcic
Danica Curcic
Leon Lučev
Cliff Curtis
Cliff Curtis
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Quotes
Ante What are you going to do with Harvard? Come back here. No one here cares about Harvard.
Julija Why would I need to come back?
Javier Exactly. Dreams die in paradise, Ante.
