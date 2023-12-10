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Poster of Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor
Kinoafisha Films Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor

Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor

, 2019
Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor
Austria / Theatrical, Opera / 18+
Poster of Wiener Staatsoper: Lucia di Lammermoor

Cast

Dzhordzhe Petyan
Olga Peretyatko
Juan Diego Flórez
Director Laurent Pelly
Cast and Crew

Film details

Country Austria
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2019
World premiere 10 December 2023
Release date
10 December 2023 Kazakhstan 12+

Film rating

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Updated 26 May 2022
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