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Poster of Kushik kuda – Kvartiranty
Kinoafisha Films Kushik kuda – Kvartiranty

Kushik kuda – Kvartiranty

, 2022
Kazakhstan / Comedy / 18+
Poster of Kushik kuda – Kvartiranty

Cast

Zhan Baizhanbayev
Bayan Maksatyzy
Kuandyk Shakyrzhanov
Askar Ilyasov
Askar Ilyasov
Director Darhan Sarkenov
Cast and Crew

Film details

Country Kazakhstan
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
World premiere 3 March 2022
Release date
3 March 2022 Kazakhstan 14+

Film rating

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Rate 6 votes
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Best Comedies 
Updated 9 March 2022
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