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Poster of Zhena - ne stena
Kinoafisha Films Zhena - ne stena

Zhena - ne stena

, 2018
Zhena - ne stena
Kazakhstan / Comedy / 18+
Poster of Zhena - ne stena

Cast

Saya Orazgaliyeva
Asel Sadvakasova
Zhan Baizhanbayev
Dauren Aidarkulov
Ainur Ilyasova
Director Askar Bisembin
Writer Askar Bisembin, Saken Toktagulov
Cast and Crew

Film details

Country Kazakhstan
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2018
Production Bissembin Film
Also known as
Zhena - ne stena, A Esposa Não É uma Parede, Ayeli qabyrga emes, Ayol devor emas, La Femme n'est Pas un Mur, La Moglie Non è un Muro, Аялы дубал эмес, Әйелі қабырға емес, Дружина не стіна, Жена - не стена, Жонка - не сцяна

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