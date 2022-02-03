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Poster of Tillie's Punctured Romance
6.3
Kinoafisha Films Tillie's Punctured Romance
6.3

Tillie's Punctured Romance

, 1914
Tillie's Punctured Romance
USA / Comedy / 18+
Poster of Tillie's Punctured Romance
6.3

Cast

Mack Swain
Tillie's Father
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Chester Conklin
Singing Waiter
Mabel Normand
Mabel
Charles Bennett
1st Restaurant Proprietor
Charles Chaplin
The City Slicker
Marie Dressler
Tillie
Dan Albert
Cop
Dan Albert
Cop
Phyllis Allen
Guest
Phyllis Allen
Guest
Phyllis Allen
Guest
Director Mack Sennett, Charles Bennett
Composer Edward Kilenyi, William P. Perry
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1914
World premiere 14 November 1914
Release date
14 November 1914 USA
Budget $50,000
Production Keystone Film Company
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Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 3 February 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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