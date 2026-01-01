Menu
Poster of Shoulder Arms
IMDb Rating: 7.3
Shoulder Arms

Shoulder Arms

Shoulder Arms
Synopsis

Charlie is a boot camp private who has a dream of being a hero who goes on a daring mission behind enemy lines.
Country USA
Runtime 46 minutes
Production year 1918
World premiere 20 October 1918
Release date
20 April 1919 France
2 December 1918 Great Britain
1 July 1919 Japan G
13 May 1919 Spain
24 November 1919 Sweden
27 October 1918 USA
Production Charles Chaplin Productions
Also known as
Shoulder Arms, Charlot soldat, På axel gevär, ¡Armas al hombro!, Armas al hombro, Camouflage, Carlitos nas Trincheiras, Chaplin, a katona, Charlie żołnierzem, Charlot nas Trincheiras, Charlot soldato, Đi Lính, Dobrý vojak Chaplin, Dobrý voják Charlie, Gevær paa Skulder, Gewehr über!, Kivääri olalle vie!, O Charlot sta harakomata, O desno rame, Olalle vie, Ombros, Armas!, På aksel gevær, Pusko na rame, Şarlo Asker, Tüfek Omza, Ο Σαρλώ στα χαρακώματα, На плече!, На плечо!, О десно раме, Пушки на рамо, 担え銃
Director
Charles Chaplin
Cast
Charles Chaplin
Cast and Crew
7.7
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  633
Stills
