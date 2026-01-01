Menu
Poster of Friday the 13th Part VI: Jason Lives
6.0 IMDb Rating: 6
Kinoafisha Films Friday the 13th Part VI: Jason Lives

Friday the 13th Part VI: Jason Lives

Friday the 13th Part VI: Jason Lives 18+
Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1986
World premiere 1 August 1986
Release date
30 October 1986 Argentina +18
14 November 1986 Australia
2 March 1987 Brazil
19 February 1987 Colombia
14 January 1987 France
1 August 1986 Germany
14 August 1986 Great Britain
15 August 1986 Ireland 18
10 October 1986 Japan R18+
11 August 1988 Mexico C
10 September 1987 Netherlands
9 April 1987 Philippines
22 October 1987 Portugal
14 January 1987 Spain
1 August 1986 USA
6 February 1987 Uruguay
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $19,472,800
Production Paramount Pictures, Sean S. Cunningham Films, Terror Films Inc.
Also known as
Jason Lives: Friday the 13th Part VI, Friday the 13th Part VI: Jason Lives, Freitag, der 13. Teil 6 - Jason lebt, Martes 13 parte VI: Jason vive, Martes 13. Parte 6: Jason vive, 13. Cuma 6: Jason Yaşıyor, 13. Gün 6 - Sapık, 13日の金曜日 PART6 ジェイソンは生きていた!, Aladdin Sane, Fredag den 13. del VI - Jason lever, Fredagen den 13:e del VI - Jason lever, Friday the 13th Part 6, Friday the 13th Part 6: Jason Lives, Friday the 13th Part 6: Jason's Alive!, Friday the 13th Part VI, Friday the 13th, Part VI: Jason Lives, Friday the 13th: Jason Lives - Part 6, Jason le mort-vivant, Jason lever! - Fredag den 13. nr. 6, Jason Lives, Martes 13. Parte VI: Jason vive, Paraskevi kai 13 meros 6o: I sfagi, Pátek třináctého 6: Jason žije, Péntek 13. - VI. rész: Jason él, Perjantai 13. päivä, osa 6, Petak 13-ti, 6. deo - Džejson živi, Piątek trzynastego VI: Jason żyje, Piatok trinásteho 6: Jason žije, Reede 13: Osa 6, Sexta-feira 13 - Parte 6, Sexta-Feira 13 - Parte 6: Jason Vive, Sexta-Feira 13 - Parte VI, Sexta-Feira 13 Parte 6: Jason Está Vivo!, Sexta-Feira 13 Parte 6: O Terror Recomeça, Vendredi 13, chapitre 6 : Jason le mort-vivant, Vendredi 13, chapitre 6: Jason le mort-vivant, Vendredi 13, chapitre VI : Jason le mort-vivant, Venerdì 13: parte VI - Jason vive, Viernes 13 parte VI: Jason vive, Viernes 13, 6ª parte. Jason vive, Viernes 13. Parte VI: Jason vive, Vineri 13 (VI): Jason eliberat, Παρασκευή και 13 μέρος 6, П'ятниця 13: Частина 6, Петък 13-и: Джейсън е жив, Пятница 13 - Часть 6: Джейсон жив!, Пятница 13-е - Часть 6: Джейсон жив!
Director
Tom McLoughlin
Cast and Crew
