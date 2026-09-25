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Poster of Sosedi po razvodu
4.8
Kinoafisha Films Sosedi po razvodu
4.8

Sosedi po razvodu

, 2013
Sosedi po razvodu
Ukraine / Comedy / 18+
Poster of Sosedi po razvodu
4.8

Cast

Nina Antonova
Nina Antonova
Appartment buyer
Anna Ardova
Anna Ardova
Rita
Vitalina Bibliv
Tanechka
Leonid Gromov
Leonid Gromov
Sergey
Danyil Doroshenko
Slavik
Kristina Kiseleva
Katya
Aleksey Smolka
Pavel
Lyubov Timoshevskaya
Manicurist
Andrey Debrin
Appartment buyer
Dmytro Lalyenkov
Vet
Writer Elena Rybakova, Edina Umerova
Composer Roman Dudchyk
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Production year 2013
Production UPS Ukrainian Production Studio
Also known as
Sosedi po razvodu, Bajo el mismo techo, Neighbours Divorced, Соседи по разводу

Film rating

4.8
Rate 14 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 September 2026
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