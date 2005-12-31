Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Priklyucheniya Verki Serdyuchki
5.4
Kinoafisha Films Priklyucheniya Verki Serdyuchki
5.4

Priklyucheniya Verki Serdyuchki

, 2006
Priklyucheniya Verki Serdyuchki
Russia / Comedy, Musical / 18+
Poster of Priklyucheniya Verki Serdyuchki
5.4

Cast

Vladimir Goryanskiy
Viktor Demetrash
Philipp Kirkorov
Philipp Kirkorov
Self
Rimma Zyubina
Nina Antonova
Nina Antonova
Mykola Oliynyk
Mykola Oliynyk
Principal
Igor Gnezdilov
Oleg Primogenov
Irina Barda
Andrey Danilko
Verka Serduchka
Inna Belokon
Mother
Roman Bohdanov
Roma
Director Semyon Gorov
Writer Andrey Danilko, Semyon Gorov, Grigoriy Khovrakh
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2006
World premiere 31 December 2005
Also known as
Priklyucheniya Verki Serdyuchki, Приключения Верки Сердючки, The Adventures of Verka Serduchka, Пригоди Вєрки Сердючки, Пригоди Вірки Сердючки

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Priklyucheniya Verki Serdyuchki

Zolushka
Zolushka Musical
2002, Russia / Ukraine
5.0
The New Adventures of Aladdin
The New Adventures of Aladdin Comedy
2016, France
4.0
Bez syna ne prikhodi!
Bez syna ne prikhodi! Comedy
1986, USSR
6.0
Sosedi po razvodu Comedy
2013, Ukraine
4.0
Yolki 8
Yolki 8 Comedy
2021, Russia
3.0
Heat
Heat Musical, Comedy
2019, Russia
6.0
Zolotaya rybka
Zolotaya rybka Musical, Comedy
2008, Russia
2.0
Greshnik
Greshnik Comedy
1988, USSR
6.0
Naughty Grandma
Naughty Grandma Comedy
2017, Russia
5.0
Babushka lyogkogo povedeniya 2
Babushka lyogkogo povedeniya 2 Comedy
2019, Russia
5.0
Novye Bremenskiye
Novye Bremenskiye Comedy, Musical, Animation, Adventure, Family
2000, Russia
4.0
Rzhevskiy protiv Napoleona
Rzhevskiy protiv Napoleona Comedy
2011, Russia / Ukraine
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more