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Poster of Vesenniye perevyortyshi
7.8
Kinoafisha Films Vesenniye perevyortyshi
7.8

Vesenniye perevyortyshi

, 1975
Vesenniye perevyortyshi
USSR / Drama / 18+
Poster of Vesenniye perevyortyshi
7.8

Cast

Roman Madyanov
Roman Madyanov
Dyushka Tyagunov
Larisa Malevannaya
Larisa Malevannaya
Vera Tyagunova - maty Dyushka
Nikolay Penkov
Fyodor Tyagunov
Lev Durov
Lev Durov
Nikita Bogatov
Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Vasiliy Vasilyevich
Dmitri Zarubin
Minyka Bogatov
Viktor Kraslavskiy
Lyovka Gayzer
Vladimir Yurev
Sanyka
Olga Tyurkina
Rimka Brataneva
Pavel Batov
Kolka Lyskov
Director Grigoriy Aronov
Writer Vladimir Tendryakov
Composer Nadezhda Simonyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1975
World premiere 21 October 1974
Release date
21 October 1974 Russia
21 October 1974 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Vesenniye perevyortyshi, Die Wandlungen eines Dreizehnjährigen, Reifezeit im Frühling, Verwandlungsspiele des Frühlings, Wiosenne kłopoty, Весенние перевертыши, Spring Inverters, Spring Transformations, Весенние перевёртыши

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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