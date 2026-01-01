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Larisa Malevannaya
Larisa Malevannaya Larisa Malevannaya
Kinoafisha Persons Larisa Malevannaya

Larisa Malevannaya

Larisa Malevannaya

Date of Birth
22 January 1939
Age
87 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Action heroine

Popular Films

Vesenniye perevyortyshi 7.9
Vesenniye perevyortyshi (1975)
Ottepel 7.8
Ottepel (2013)
Apostol 7.4
Apostol (2008)

Filmography

Kukolnyy dom 6.5
Kukolnyy dom Kukolnyy dom
Drama 2024, Russia
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See You Soon 6.2
See You Soon See you soon
Romantic, Drama 2019, USA
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Lichnoe prostranstvo
Lichnoe prostranstvo
Drama, Romantic 2018, Russia
Two Women 5.9
Two Women Mesyats v derevne
Drama 2014, Russia / France / Latvia / Great Britain
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Ottepel 7.8
Ottepel
Drama, Romantic 2013, Russia
Solncekrug
Solncekrug
Drama 2012, Russia
Vidrimasgor 6.9
Vidrimasgor Vidrimasgor
Comedy 2009, Russia
Apostol 7.4
Apostol
Action, War, History 2008, Russia
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