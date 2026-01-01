Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Larisa Malevannaya
Larisa Malevannaya
Kinoafisha
Persons
Larisa Malevannaya
Larisa Malevannaya
Larisa Malevannaya
Date of Birth
22 January 1939
Age
87 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Action heroine
Popular Films
7.9
Vesenniye perevyortyshi
(1975)
7.8
Ottepel
(2013)
7.4
Apostol
(2008)
Filmography
6.5
Kukolnyy dom
Kukolnyy dom
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.2
See You Soon
See you soon
Romantic, Drama
2019, USA
Watch trailer
Lichnoe prostranstvo
Drama, Romantic
2018, Russia
5.9
Two Women
Mesyats v derevne
Drama
2014, Russia / France / Latvia / Great Britain
Watch trailer
7.8
Ottepel
Drama, Romantic
2013, Russia
Solncekrug
Drama
2012, Russia
6.9
Vidrimasgor
Vidrimasgor
Comedy
2009, Russia
7.4
Apostol
Action, War, History
2008, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree