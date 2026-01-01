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Poster of Babushkin vnuk
5.9
Kinoafisha Films Babushkin vnuk
5.9

Babushkin vnuk

, 1979
Babushkin vnuk
USSR / Family / 18+
Poster of Babushkin vnuk
5.9

Cast

Nina Ter-Osipyan
Babushka Margo
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Gevork Arshakovich Kaloshyan
Grachya Mkhitaryan
David Kaloshyan
Nadya Shulzhenko
Alyoshka
Violetta Gevorkyan
Asmik
Goar Khachikyan
Dzhulyetta
Marina Bugakova
Olya
Boris Birman
Lenya
Aleksandr Grokhovsky
Zaychikov
Natalya Chetverikova
Nina Ivanovna
Director Adolf Bergunker
Writer Eduard Akopov
Composer Vladislav Kladnitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1979
World premiere 14 June 1979
Release date
14 June 1979 Armenia
14 June 1979 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Babushkin vnuk, A nagymama unokája, Grandmother's Grandson, Mormors barnbarn, Mummin poika, Omas Enkel, Wnuk swojej babci, Бабушкин внук

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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