Poster of Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto 18+
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto - trailer in russian
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto  trailer in russian
Country Italy
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2021
World premiere 14 August 2021
Release date
17 March 2022 Russia ПилотКино 12+
26 August 2021 Italy
Budget €5,000,000
Worldwide Gross $3,683,255
Production Wildside, Vision Distribution
Also known as
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, Like a Cat on a Highway 2, Como um Gato na Marginal: Retorno a Coccia di Morto, Den tha sympetheriasoume pote 2, Δεν θα συμπεθεριάσουμε ποτέ 2, Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Director
Riccardo Milani
Riccardo Milani
Cast
Paola Cortellesi
Paola Cortellesi
Luca Argentero
Luca Argentero
Sonia Bergamasco
Sonia Bergamasco
Claudio Amendola
Claudio Amendola
Sarah Felberbaum
Sarah Felberbaum
Cast and Crew
Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto - trailer in russian
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto Trailer in russian
Stills
