5.9
IMDb Rating: 5.9
Rate
Best Comedies
2 posters
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
18+
Comedy
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
trailer in russian
trailer in russian
Country
Italy
Runtime
1 hour 49 minutes
Production year
2021
World premiere
14 August 2021
Release date
17 March 2022
Russia
ПилотКино
12+
26 August 2021
Italy
Budget
€5,000,000
Worldwide Gross
$3,683,255
Production
Wildside, Vision Distribution
Also known as
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, Like a Cat on a Highway 2, Como um Gato na Marginal: Retorno a Coccia di Morto, Den tha sympetheriasoume pote 2, Δεν θα συμπεθεριάσουμε ποτέ 2, Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Director
Riccardo Milani
Cast
Paola Cortellesi
Luca Argentero
Sonia Bergamasco
Claudio Amendola
Sarah Felberbaum
Cast and Crew
Similar films for Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
6.5
Like a Cat on a Highway
(2017)
6.3
Do You See Me?
(2014)
5.8
Hotel Gagarin
(2018)
5.8
Qualcosa di nuovo
(2016)
6.2
The Last Will Be the Last
(2015)
5.7
One of the Family
(2018)
5.4
You Came Back
(2020)
2.1
Lockdown all'italiana
(2020)
5.4
Maledetta primavera
(2020)
5.2
Cetto c'è senzadubbiamente
(2019)
5.8
All You Need Is Crime
(2019)
5.5
Se son rose
(2018)
Stills
