Poster of Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules
1 poster
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules

Country USA
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 December 2022
World premiere 1 December 2022
Release date
2 December 2022 Denmark
MPAA PG
Production 20th Century Studios, Twentieth Century Animation, Walt Disney Pictures
Also known as
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules, El diario de Greg: Las reglas de Rodrick, Rodrick Rules, Дневник слабака: Правила Родрика, Aqlli bolaning kundaligi: Rodrik qoidalari, Dagbok för alla mina fans: Rodrick regerar, Diario di una schiappa - La legge dei più grandi, Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rüles, Dziennik cwaniaczka: Rodrick rządzi, Egy ropi naplója: Rodrick a király, El diario de Greg: La ley de Rodrick, En pingles dagbok: Rodrick ruler, Gregs Tagebuch 2 - Gibt's Probleme?, Journal d'un dégonflé 2: Rodrick fait sa loi, Le journal d'un dégonflé: Rodrick fait sa loi, O Diário de um Banana: As Regras do Rodrick, O Diário de um Banana: O Rodrick é Terrível, Safdil Qreqin gündəliyi: Rodrikin qaydaları, Тентек балақайдың күнделігі: Родрик ережелері, 葛瑞的囧日記2：兄弟難當, 遜咖冒險王2：兄弟難當
Director
Gino Nichele
Luke Cormican
Cast
Brady Noon
Ethan William Childress
Hunter Dillon
Erica Cerra
Cast and Crew
Cartoon rating

5.4
Rate 11 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules - trailer
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules Trailer
Stills
